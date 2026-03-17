15:15 17.03.2026
Bosco начала продажи реплик паралимпийской формы сборной
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСпортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре "Арена ди Верона" в Вероне. Игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре "Арена ди Верона" в Вероне. Игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Компания Bosco начала продажи реплик паралимпийской формы, в которой сборная России выступила на Паралимпиаде в Италии, сообщила исполнительный директор "Мануфактуры Bosco" Юлия Демидова.
Во время торжественного мероприятия, посвященного призерам Паралимпиады в московском ГУМе, Демидова поздравила спортсменов с их достижениями.
"Сегодня благодаря вам мы открываем старт продаж реплик уникальной победоносной формы", - сказала Демидова.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
