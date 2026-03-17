В Благовещенске произошел пожар в торговом центре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Амурская ярмарка" тушат в Благовещенске, всех людей из здания эвакуировали из-за сильного задымления, сообщает главк МЧС по Амурской области.

"Прокуратура города Благовещенска организовала проверку по факту задымления в здании Амурской ярмарки на ул. 50 лет Октября в городе Благовещенске", - сообщили в прокуратуре Приамурья.