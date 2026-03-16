Защитника "Локомотива" Черепанова дисквалифицировали за атаку судьи

Черепанова дисквалифицировали на три матча КХЛ за атаку судьи
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника "Локомотива" Никиту Черепанова за атаку судьи в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте
лиги.
На 12-й минуте второго периода гостевого матча против минского "Динамо", прошедшего в воскресенье, 30-летний Черепанов сделал подножку арбитру, произведшему вбрасывание, в результате которой тот упал спиной на лед.
За намеренное применение физической силы в отношении судьи Черепанова дисквалифицировали на три матча и подвергли денежному штрафу, который, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, составит от 100 до 500 тысяч рублей.
В текущем сезоне Черепанов забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач в 62 играх.