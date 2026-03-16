Юрист напомнил о правах пользователей домашнего интернета
2026-03-16T11:22:00+03:00
Юрист Зернов: замедление домашнего интернета можно оспорить в суде
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если это нарушает права потребителя или договор между пользователем и оператором, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.
"Законодательство практически не регулирует вопросы показателей, характеризующих качество телематических услуг связи, то есть скорости интернета, отдавая этот вопрос на разрешение в договоре между провайдером и потребителем. При этом несоблюдение установленных в договоре условий будет являться его нарушением" - пояснил адвокат.
Кроме того, по словам Зернова, на отношения между пользователем и интернет-провайдером распространяется законодательство о защите прав потребителей.
"Граждане, скорость интернет-соединения которых ограничена подобным образом, могут обратиться в суд за защитой своих прав", - подчеркнул юрист.
По данным "Российской газеты", оператор "Дом.ру" в Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
и Самаре
начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика. При превышении лимита в 3 терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. Издание подчеркивает, что таким образом операторы планируют бороться с пользователями, маскирующими коммерческое потребление под бытовое. Ограничения, по оценкам "Дом.ру", могут затронуть менее 1% пользователей.