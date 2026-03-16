Юрист напомнил о правах пользователей домашнего интернета

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если это нарушает права потребителя или договор между пользователем и оператором, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.

"Законодательство практически не регулирует вопросы показателей, характеризующих качество телематических услуг связи, то есть скорости интернета, отдавая этот вопрос на разрешение в договоре между провайдером и потребителем. При этом несоблюдение установленных в договоре условий будет являться его нарушением" - пояснил адвокат.

Кроме того, по словам Зернова, на отношения между пользователем и интернет-провайдером распространяется законодательство о защите прав потребителей.

"Граждане, скорость интернет-соединения которых ограничена подобным образом, могут обратиться в суд за защитой своих прав", - подчеркнул юрист.