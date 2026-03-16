16:17 16.03.2026
Захарова поинтересовалась, когда западные политики посетят школу в Иране
Захарова спросила, когда западные политики посетят школу для девочек в Иране

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, приедут в школу для девочек в Иране и увидят место реального, а не вымышленного преступления.
«

"Список лидеров, министров иностранных дел государств, преимущественно стран Запада, а также руководителей международных организаций, посетивших Бучу. То самое место, где была подготовлена страшная инсценировка якобы произошедшей там "резни", - почти дословно воспроизводящая фальсификацию Третьего рейха в Неммерсдорфе. В результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из них более 160 — дети. Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
5 марта, 14:24
Она также прикрепила список из 52 имен и фамилий западных политиков, которые в период с 2022 по 2025 годы посетили Бучу. Так, в списке упоминаются генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие деятели.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
