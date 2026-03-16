Захарова поинтересовалась, когда западные политики посетят школу в Иране

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, приедут в школу для девочек в Иране и увидят место реального, а не вымышленного преступления.
"Список лидеров, министров иностранных дел государств, преимущественно стран Запада, а также руководителей международных организаций, посетивших Бучу. То самое место, где была подготовлена страшная инсценировка якобы произошедшей там "резни", - почти дословно воспроизводящая фальсификацию Третьего рейха в Неммерсдорфе. В результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из них более 160 — дети. Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также прикрепила список из 52 имен и фамилий западных политиков, которые в период с 2022 по 2025 годы посетили Бучу. Так, в списке упоминаются генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие деятели.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
