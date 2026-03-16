WADA превратилось в разрешительную систему, считает Бородавко
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
18:01 16.03.2026 (обновлено: 18:39 16.03.2026)
WADA превратилось в разрешительную систему, считает Бородавко
WADA превратилось в разрешительную систему, считает Бородавко - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
WADA превратилось в разрешительную систему, считает Бородавко
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) превратилось не в запретительную систему, а РИА Новости Спорт, 16.03.2026
спорт, всемирное антидопинговое агентство (wada), юрий бородавко
Лыжные гонки, Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Юрий Бородавко
WADA превратилось в разрешительную систему, считает Бородавко

Бородавко: WADA разрешает допинг норвежцам через терапевтические исключения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Бородавко
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Юрий Бородавко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную, когда позволило норвежцам употреблять допинг через разрешение на терапевтическое использование (TUE).
Согласно исследованию, проведенному скандинавскими СМИ, почти половина из 184 опрошенных членов олимпийских сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним видам спорта признались, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований.
«
"Это действительно так. Тот же Клебо, придя в сборную, не был астматиком. Но потом ему сразу сделали терапевтические исключения. И если бы это не помогало спортивным результатам, не было бы смысла их оформлять. Люди, которые находились с норвежцами на допинг-контроле, видели, как заполняются карточки: доктор диктует список препаратов, которые они принимают. И в графе было видно, что у многих как минимум по два терапевтических исключения", - сказал Бородавко.
"Многие говорят: "Вы привязались". Но если бы этого не было, никто бы к этому не привязывался. Я давно говорил, что WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: когда через терапевтические разрешения фактически разрешают применение допинговых препаратов. По всем данным международного здравоохранения, Норвегия считается самой здоровой нацией. А получается, что она "самая больная" среди спортсменов, раз люди имеют по несколько терапевтических исключений", - отметил Бородавко.
По словам тренера российской сборной, не может быть такого, чтобы одна нация доминировала во всех видах спорта на выносливость: легкой атлетике, триатлоне, биатлоне и велоспорте. "Норвежцы везде в лидерах, в топе. Получается, самые талантливые люди мира концентрируются только в Норвегии, и так происходит из поколения в поколение. Это действительно вызывает вопросы. И я на сто процентов согласен: этим должны заниматься специалисты, которые смогут раскрыть этот секрет", - добавил Бородавко.
Полностью интервью с Юрием Бородавко читайте во вторник на сайте РИА Новости.
