ВТБ открыл седьмой сезон Школы управления рисками

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВТБ открыл седьмой поток Школы управления рисками, к обучению в онлайн-формате приступил 401 студент из восьми российских городов, сообщает пресс-служба банка.

Трехмесячная программа включает обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. В этом году программа будет дополнена новой учебной дисциплиной, посвященной применению технологий искусственного интеллекта в задачах управления рисками. Участники ознакомятся с возможностями современных ИИ-инструментов, принципами их использования в рабочих процессах и практическими сценариями применения при анализе информации и подготовке аналитических материалов.

"Знания, полученные в рамках школы, будут актуальны для будущих профессионалов не только в банковской сфере, но и в других отраслях экономики, где востребованы математические, аналитические и управленческие компетенции. При этом банковское дело - безусловно, отличный старт для карьеры молодого профессионала и, конечно, лучших студентов мы рады видеть в ВТБ", – приводит пресс-служба слова члена правления ВТБ и куратора Школы управления рисками Максима Кондратенко.

Учеба проходит в смешанном формате: наряду с видеолекциями для самостоятельного изучения проводятся вебинары, которые дают возможность пообщаться с преподавателями вживую, задать интересующие вопросы и глубже погрузиться в тему.

Представители банка также отметили, что набор побил рекорд прошлого потока – в этом году банк получил более 1,7 тысячи заявок от студентов из разных городов, из числа которых по критериям соответствия программе и итогам вступительного тестирования отобрали 401 студента. В новом потоке поступили студенты из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Самары, Перми, Новосибирска, Томска.