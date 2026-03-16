Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:41 16.03.2026
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что в клуб никто не обращался по поводу задержанного футболиста второй РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T13:41:00+03:00
2026-03-16T13:41:00+03:00
футбол
москва
кисловодск
екатеринбург
григорий иванов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
кисловодск
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080715778_0:0:1830:1374_1920x0_80_0_0_a0c2cdc7c3f9bf6752a95f496f6a23f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, кисловодск, екатеринбург, григорий иванов, следственный комитет россии (ск рф)
Футбол, Москва, Кисловодск, Екатеринбург, Григорий Иванов, Следственный комитет России (СК РФ)
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача

Иванов: в "Урал" никто не обращался по поводу задержанного футболиста Секача

© Фото : Страница в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба "Урал"Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Страница в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба "Урал"
Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что в клуб никто не обращался по поводу задержанного футболиста второй команды Даниила Секача.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
"Клуб вообще ничего не знает, это не футбольное дело, к нам никто не обращался. Конкретики у нас никакой нет, нам никто ничего не сообщил, никто ничего не сказал, никто ничего не спросил. Мы не вмешиваемся в эти дела. Он был не в команде в этот момент", - сказал Иванов.
Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Отец задержанного футболиста "Урала-2" вылетит в Москву
15 марта, 10:29
 
ФутболМоскваКисловодскЕкатеринбургГригорий ИвановСледственный комитет России (СК РФ)
 
