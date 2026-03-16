Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что в клуб никто не обращался по поводу задержанного футболиста второй команды Даниила Секача.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
"Клуб вообще ничего не знает, это не футбольное дело, к нам никто не обращался. Конкретики у нас никакой нет, нам никто ничего не сообщил, никто ничего не сказал, никто ничего не спросил. Мы не вмешиваемся в эти дела. Он был не в команде в этот момент", - сказал Иванов.
