На Украине высказались о мирном референдуме и выводе ВСУ из Донбасса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Большинство сторонников референдума на Украине выступили за вывод ВСУ из Донбасса, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Страна.ua".
"По его данным, 50% опрошенных украинцев заявили, что выступают за проведение референдума. Большинство так ответивших поддерживают и вывод войск из Донбасса ради завершения войны (71% сторонников вывода войск выступают и за референдум, а среди противников вывода за референдум только 39%)" — говорится в публикации.
Согласно результатам опроса, если мирное соглашение для Киева будет содержать определенные бонусы, такие как вступление в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и восстановление экономики, и при этом будут упоминаться "неопределенные территориальные компромиссы", 61% опрошенных выразили готовность участвовать в референдуме. Десять процентов высказались против, остальные не смогли определиться.
Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.