Рейтинг@Mail.ru
На Украине высказались о мирном референдуме и выводе ВСУ из Донбасса
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 16.03.2026 (обновлено: 22:48 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/ukraina-2081085168.html
На Украине высказались о мирном референдуме и выводе ВСУ из Донбасса
Большинство сторонников референдума на Украине выступили за вывод ВСУ из Донбасса, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T19:56:00+03:00
2026-03-16T22:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077256342_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_651e4724d902cc1b17f1478b84db265c.jpg
https://ria.ru/20260316/ukraina-2081062702.html
https://ria.ru/20260316/finlyandiya-2081079154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077256342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30dcf778770466ec4044ed9ee1327c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На Украине высказались о мирном референдуме и выводе ВСУ из Донбасса

КМИС: 61% украинцев при определенных условиях поддержали бы референдум о мире

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Большинство сторонников референдума на Украине выступили за вывод ВСУ из Донбасса, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Страна.ua".
"По его данным, 50% опрошенных украинцев заявили, что выступают за проведение референдума. Большинство так ответивших поддерживают и вывод войск из Донбасса ради завершения войны (71% сторонников вывода войск выступают и за референдум, а среди противников вывода за референдум только 39%)" — говорится в публикации.
Согласно результатам опроса, если мирное соглашение для Киева будет содержать определенные бонусы, такие как вступление в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и восстановление экономики, и при этом будут упоминаться "неопределенные территориальные компромиссы", 61% опрошенных выразили готовность участвовать в референдуме. Десять процентов высказались против, остальные не смогли определиться.
Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала