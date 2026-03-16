Тарпищев оценил качество игры Медведева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев на последних двух турнирах по качеству игры выглядит на уровне топ-3 мирового рейтинга, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Медведев в ночь на понедельник по московскому времени уступил в финале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру - 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее в полуфинале россиянин обыграл лучшего теннисиста мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае.
"Я очень доволен, реально Медведев вернулся, есть новые моменты в игре, связанные с атакующими действиями, - сказал Тарпищев, подводя итоги турнира в Индиан-Уэллсе. - Что с Алькарасом, что с Синнером он играл на очень хорошем психологическом фоне. Как я и предполагал, главенствующую роль в матче с Синнером играла подача. Синнер очень здорово подавал первым мячом, при любом коротком и косом ответе он очки добивал".
"Не хватило совсем чуть-чуть, - продолжил глава ФТР. - Игра могла сложиться в пользу Медведева, если бы на тай-брейке в первом сете при счете 5:4 он добил летевший на средней высоте мяч у сетки. Даня его пропустил, думал, что мяч уйдет в аут, а он попал. Иначе бы было 6:4 и два сетбола. Во втором сете в состязании первых подач у Синнера было преимущество, но если Дане удавалось затягивать соперника в длинный розыгрыш, то перевес был уже у него".
Тарпищев отдал должное Синнеру, сумевшему на фоне потери физической энергии перестроить игру. "При счете 4:4 Синнер по интенсивности стал выглядеть хуже, "задохнулся". Понимая, что в длинных розыгрышах Даня его добьет, Синнер, подбадриваемый его командой с трибуны, начал рисковать. И делал это удачно, на тай-брейке несколько шальных мячей попал. Фактор мобилизации в нужные моменты у него сработал. Но по игре Даня выглядел очень здорово. Качество тенниса и психология матча у Медведева мне понравилась. Если бы матч перешел в третий сет, Медведеву было бы легче, и риск на грани фола у Синнера бы уже не сработал, он был бы уже подсевший", - отметил собеседник агентства.
После турнира в Индиан-Уэллсе Медведев поднялся на 10-ю строчку мирового рейтинга. Президент ФТР подчеркнул, что дальнейший прогресс россиянина будет зависеть от "разумности тренировочного процесса и календаря". "Если помните, в позапрошлом году Медведев играл все подряд. Этого нельзя допускать. Надо играть приблизительно как Джокович, по календарю, он выбирает главные турниры, к ним готовится и выстреливает. Нечто подобное нужно и Дане. А по качеству в последних двух турнирах Медведев играет на уровне мировой тройки", - заключил Тарпищев.
