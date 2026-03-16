Тарпищев оценил качество игры Медведева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев на последних двух турнирах по качеству игры выглядит на уровне топ-3 мирового рейтинга, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Я очень доволен, реально Медведев вернулся, есть новые моменты в игре, связанные с атакующими действиями, - сказал Тарпищев , подводя итоги турнира в Индиан-Уэллсе. - Что с Алькарасом, что с Синнером он играл на очень хорошем психологическом фоне. Как я и предполагал, главенствующую роль в матче с Синнером играла подача. Синнер очень здорово подавал первым мячом, при любом коротком и косом ответе он очки добивал".

"Не хватило совсем чуть-чуть, - продолжил глава ФТР. - Игра могла сложиться в пользу Медведева, если бы на тай-брейке в первом сете при счете 5:4 он добил летевший на средней высоте мяч у сетки. Даня его пропустил, думал, что мяч уйдет в аут, а он попал. Иначе бы было 6:4 и два сетбола. Во втором сете в состязании первых подач у Синнера было преимущество, но если Дане удавалось затягивать соперника в длинный розыгрыш, то перевес был уже у него".

Тарпищев отдал должное Синнеру, сумевшему на фоне потери физической энергии перестроить игру. "При счете 4:4 Синнер по интенсивности стал выглядеть хуже, "задохнулся". Понимая, что в длинных розыгрышах Даня его добьет, Синнер, подбадриваемый его командой с трибуны, начал рисковать. И делал это удачно, на тай-брейке несколько шальных мячей попал. Фактор мобилизации в нужные моменты у него сработал. Но по игре Даня выглядел очень здорово. Качество тенниса и психология матча у Медведева мне понравилась. Если бы матч перешел в третий сет, Медведеву было бы легче, и риск на грани фола у Синнера бы уже не сработал, он был бы уже подсевший", - отметил собеседник агентства.