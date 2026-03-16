Тарпищев оценил качество игры Медведева - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Теннис
 
10:50 16.03.2026
Тарпищев оценил качество игры Медведева
Тарпищев оценил качество игры Медведева - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Тарпищев оценил качество игры Медведева
Российский теннисист Даниил Медведев на последних двух турнирах по качеству игры выглядит на уровне топ-3 мирового рейтинга, заявил РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T10:50:00+03:00
2026-03-16T10:50:00+03:00
теннис
спорт
индиан-уэллс
атр
дубай
шамиль тарпищев
федерация тенниса россии (фтр)
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079607928_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_7d6511df17355933ea93983a188c9eb8.jpg
https://ria.ru/20260315/sobolenko-2080861333.html
индиан-уэллс
атр
дубай
спорт, индиан-уэллс, атр, дубай, шамиль тарпищев, федерация тенниса россии (фтр), даниил медведев, янник синнер, карлос алькарас
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, АТР, Дубай, Шамиль Тарпищев, Федерация тенниса России (ФТР), Даниил Медведев, Янник Синнер, Карлос Алькарас
Тарпищев оценил качество игры Медведева

Тарпищев: по качеству игры Медведев сейчас на уровне мировой тройки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев на последних двух турнирах по качеству игры выглядит на уровне топ-3 мирового рейтинга, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Медведев в ночь на понедельник по московскому времени уступил в финале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру - 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее в полуфинале россиянин обыграл лучшего теннисиста мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
16 марта 2026 • начало в 00:25
Завершен
Даниил Медведев
0 : 26:76:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я очень доволен, реально Медведев вернулся, есть новые моменты в игре, связанные с атакующими действиями, - сказал Тарпищев, подводя итоги турнира в Индиан-Уэллсе. - Что с Алькарасом, что с Синнером он играл на очень хорошем психологическом фоне. Как я и предполагал, главенствующую роль в матче с Синнером играла подача. Синнер очень здорово подавал первым мячом, при любом коротком и косом ответе он очки добивал".
"Не хватило совсем чуть-чуть, - продолжил глава ФТР. - Игра могла сложиться в пользу Медведева, если бы на тай-брейке в первом сете при счете 5:4 он добил летевший на средней высоте мяч у сетки. Даня его пропустил, думал, что мяч уйдет в аут, а он попал. Иначе бы было 6:4 и два сетбола. Во втором сете в состязании первых подач у Синнера было преимущество, но если Дане удавалось затягивать соперника в длинный розыгрыш, то перевес был уже у него".
Тарпищев отдал должное Синнеру, сумевшему на фоне потери физической энергии перестроить игру. "При счете 4:4 Синнер по интенсивности стал выглядеть хуже, "задохнулся". Понимая, что в длинных розыгрышах Даня его добьет, Синнер, подбадриваемый его командой с трибуны, начал рисковать. И делал это удачно, на тай-брейке несколько шальных мячей попал. Фактор мобилизации в нужные моменты у него сработал. Но по игре Даня выглядел очень здорово. Качество тенниса и психология матча у Медведева мне понравилась. Если бы матч перешел в третий сет, Медведеву было бы легче, и риск на грани фола у Синнера бы уже не сработал, он был бы уже подсевший", - отметил собеседник агентства.
После турнира в Индиан-Уэллсе Медведев поднялся на 10-ю строчку мирового рейтинга. Президент ФТР подчеркнул, что дальнейший прогресс россиянина будет зависеть от "разумности тренировочного процесса и календаря". "Если помните, в позапрошлом году Медведев играл все подряд. Этого нельзя допускать. Надо играть приблизительно как Джокович, по календарю, он выбирает главные турниры, к ним готовится и выстреливает. Нечто подобное нужно и Дане. А по качеству в последних двух турнирах Медведев играет на уровне мировой тройки", - заключил Тарпищев.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе
15 марта, 23:46
 
