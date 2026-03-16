Союз страховщиков предложил изменить финансирование федеральных медцентров

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страховщики готовят предложения правительству по изменению схемы финансирования федеральных медицинских центров в России, рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что насколько лет назад власти РФ приняли решение, что высококвалифицированные специализированные медицинские организации должны напрямую финансироваться из Фонда обязательного медицинского страхования ( ФОМС ), минуя территориальные фонды и, соответственно, страховые медицинские организации.

Речь, по его словам, в частности, идет о таких специализированных центрах, как, например Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева или Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова.

"Мотивация такого решения в том числе была связана с тем, что территориальные фонды привязаны к регионам, а в федеральных центрах люди лечатся со всей страны, из разных регионов", – объяснил Уфимцев . Предполагалось, что специализированные организации сосредоточатся на лечении наиболее сложных заболеваний, а основной поток пациентов с небольшими проблемами возьмут на себя региональные клиники.

"Но мне кажется, здесь тоже все-таки допущена ошибка. Потому что они (федеральные центры – ред.), конечно, квалифицированы и грамотны, но оплата их услуг в итоге происходит без контроля страховщика. Фонды, которые их проверяют и тоже привлекают экспертов, проводят в 10 раз меньше экспертиз, чем страховщики, потому что у них совсем другая функция", – сказал глава ВСС.

"Страховщики сейчас готовят предложение, чтобы и здесь была страховая составляющая", – сообщил Уфимцев.

"Несмотря на высокий профессионализм и возможности таких организаций, объективный и независимый контроль оказываемой там медпомощи также крайне важен, чтобы человек, которому действительно нужна эта помощь, мог ее получить своевременно и под защитой независимого страховщика", - подчеркнул глава ВСС.