Рейтинг@Mail.ru
"Просил его не бросать так": тренер ХК "Динамо" о буллите Дер-Аргучинцева
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
23:20 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/trener-2081113330.html
"Просил его не бросать так": тренер ХК "Динамо" о буллите Дер-Аргучинцева
хоккей
спорт
вячеслав козлов
хк динамо
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260316/khokkey-2081106415.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Просил его не бросать так": тренер ХК "Динамо" о буллите Дер-Аргучинцева

Козлов признался, что просил Дер-Аргучинцева не выполнять броски в такой манере

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов, комментируя победный буллит форварда "бело-голубых" Семена Дер-Аргучинцева в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", признался, что просил форварда не выполнять броски в такой манере.
"Динамо" в понедельник обыграло в гостях "Спартак" в буллитной серии (4:3). Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
«
"Он уже исполнял такой буллит, когда играл за "Трактор", и в матче против "Динамо" он его не реализовал. У меня был разговор с Семеном недавно, я просил его не исполнять буллит так. Но он молодец, что забил. Наверное, так и надо было исполнить, потому что ни у кого не получалось забить", - сказал Козлов журналистам.
"Мы приехали после тяжелой поездки, это наложило отпечаток на нашу игру. Сложный матч для нас. Для зрителей, конечно, веселый. Второй период мы, можно сказать, провели в раздевалке, но третью 20-минутку отыграли хорошо, нашли в себе силы сравнять счет и доиграть в овертайме, где ключевым моментом была наша успешная игра в меньшинстве. Тяжелый матч, но мы взяли два очка, чем довольны", - добавил тренер "Динамо".
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо М - Динамо Мн - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в московском дерби
Вчера, 22:10
 
ХоккейСпортВячеслав КозловХК Динамо (Москва)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Трактор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала