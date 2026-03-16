"Просил его не бросать так": тренер ХК "Динамо" о буллите Дер-Аргучинцева
Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов, комментируя победный буллит форварда "бело-голубых" Семена Дер-Аргучинцева в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Козлов признался, что просил Дер-Аргучинцева не выполнять броски в такой манере
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов, комментируя победный буллит форварда "бело-голубых" Семена Дер-Аргучинцева в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", признался, что просил форварда не выполнять броски в такой манере.
"Динамо
" в понедельник обыграло в гостях "Спартак
" в буллитной серии (4:3). Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
«
"Он уже исполнял такой буллит, когда играл за "Трактор
", и в матче против "Динамо" он его не реализовал. У меня был разговор с Семеном недавно, я просил его не исполнять буллит так. Но он молодец, что забил. Наверное, так и надо было исполнить, потому что ни у кого не получалось забить", - сказал Козлов
журналистам.
"Мы приехали после тяжелой поездки, это наложило отпечаток на нашу игру. Сложный матч для нас. Для зрителей, конечно, веселый. Второй период мы, можно сказать, провели в раздевалке, но третью 20-минутку отыграли хорошо, нашли в себе силы сравнять счет и доиграть в овертайме, где ключевым моментом была наша успешная игра в меньшинстве. Тяжелый матч, но мы взяли два очка, чем довольны", - добавил тренер "Динамо".