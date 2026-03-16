Эксперт рассказал о механизме блокировки Telegram
Механизм блокировки Telegram сейчас отлаживается в России, полагает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2026-03-16T14:57:00+03:00
https://ria.ru/20260316/rossijane-2080923657.html
https://ria.ru/20260312/telegram-2080094753.html
Клименко: механизм блокировки Telegram отлаживается в России
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Механизм блокировки Telegram сейчас отлаживается в России, полагает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
"Скорее всего, механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам - ред.) юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы — и так далее", - сказал Клименко "Парламентской газете"
Он отметил, что Telegram
- сложное программное обеспечение, поэтому нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит несинхронно. К тому же, по его словам, в России
очень много операторов связи, у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика, так что какой-то одной "кнопки", которую можно нажать, и у всех повсеместно Telegram заблокировать, попросту не существует. При этом он подчеркнул, что задачи обрушить Telegram полностью нет.
По его словам, мессенджер Telegram в России, по сути, уже заблокирован — по крайней мере технически, и именно этим объясняются массовые сбои в работе приложения, с которыми столкнулись пользователи по всей стране в минувшие два дня.
Эксперт добавил, что основная функция любого мессенджера - создавать социальные связи, а чтобы мессенджером перестали пользоваться, эти связи нужно разрушить.
Он отметил, что если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать пользователей с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл.