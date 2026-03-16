Татарстан отправил бойцам СВО 250 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.03.2026
16:36 16.03.2026 (обновлено: 17:04 16.03.2026)
Татарстан отправил бойцам СВО 250 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в города ЛНР и бойцам СВО 250 тонн гуманитарной помощи

© Фото : Рустам Минниханов/Telegram
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Татарстан отправил очередную партию гуманитарной помощи - 16 грузовиков - подшефным городам Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике, а также бойцам в зоне СВО, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Отправили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику! Сразу 17 машин доставят жителям подшефных республике городов - Лисичанска и Рубежного - и бойцам в зоне СВО 250 тонн гуманитарного груза", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
Как уточнили в Татарстанском региональном отделении "Единой России", это уже 36-я отправка гуманитарной колонны. В ее формировании приняли участие муниципальные районы Татарстана, депутаты регионального парламента, министерства и ведомства, общественные организации, предприятия республики.
В составе груза стройматериалы и инструменты для восстановления инфраструктуры городов, бутилированная вода для больниц и госпиталей, продукты, стиральные машины, водонагреватели, мелкая бытовая техника, прожекторы и генераторы, печки, инвалидные коляски, бытовая химия, дверные коробки, колеса для большегрузов, спецодежда, средства личной гигиены, медикаменты. Пчеловоды республики отправили более тонны меда. Для бойцов СВО в составе груза также автомобили "УАЗ" и "Жигули", мотоцикл "Урал", питбайк, квадроциклы, бензогенераторы, электроинструменты, передвижные бани и другое.
Всего за период с февраля 2022 года по февраль 2026 года под эгидой Татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия" были направлены 262 грузовые машины, это более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь.
