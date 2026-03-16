09:15 16.03.2026
Трехлетний проект по обеспечению медиков формой стартует в Татарстане
Трехлетний проект по обеспечению медиков формой стартует в Татарстане
Республика Татарстан, Общество, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили "Скорой медицинской помощи" в Республике Татарстан
Автомобили "Скорой медицинской помощи" в Республике Татарстан. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Трехлетний проект по обеспечению медиков республики форменной одеждой в соответствии с федеральными рекомендациями стартует в Татарстане в этом году, 10 тысяч медиков из 100 учреждений здравоохранения республики получат новую форму, сообщает минздрав Татарстана.
"В 2026 году стартует новый трехлетний проект по обеспечению медиков республики форменной одеждой. Она будет соответствовать федеральным рекомендациям, выполнена в единой стилистике, из российских тканей", - говорится в сообщении.
Минздрав напомнил, что при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова в республике с 2022 года реализуется проект по предоставлению медицинскому и прочему персоналу форменной одежды. За счет средств республиканского бюджета 10 тысяч медиков из 100 учреждений здравоохранения обеспечиваются 60 тысячами изделий.
Пилотный проект, охватывающий врачей, средний и младший медицинский персонал медучреждений, был успешно реализован в 2025 году в клинической больнице №2 Казани и Детской республиканской клинической больнице. Каждому сотруднику была предоставлена новая персональная форма, в клиниках установили автоматизированные аппараты по приему использованной одежды, системы хранения с индивидуальными ячейками.
В рамках проекта правительства Татарстана и компании-оператора по профессиональной обработке текстильных изделий в республике внедрен единый стиль спецодежды с различными цветовыми решениями для медиков разных подразделений. В зависимости от специфики подразделения (стационар/поликлиника, хирургия/терапия и т.п.) в одежде использованы разные цветовые решения. Повышение уровня комфорта, удобства и безопасности отметили все участники проекта.
"Этот позитивный опыт будет учтен при дальнейшей реализации программы по обеспечению медиков форменной одеждой", - отмечает региональный минздрав.
Ранее Минздрав РФ представил шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности. Уточнялось, что цветовая гамма одежды медработников формируется в соответствии с иерархической ветвью организации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
