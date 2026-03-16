ВС России пресекли попытку накопления сил ВСУ в Днепропетровской области
Расчёты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
ВС России сорвали попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Расчёты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"Операторы ударных дронов и расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. Бронетранспортеры, ББМ и автомобили ВСУ
были поражены на маршрутах движения вместе с перевозимыми резервами. Своевременные действия расчётов сорвали попытку накопления сил противника в Днепропетровской области
. Обстановка на данном участке проведения специальной военной операции остаётся под полным контролем", - говорится в сообщении.
Оператор БПЛА ВС РФ с позывным "Психолог" рассказал об особенностях боевой работы, тактике применения ударных дронов и взаимодействии расчётов.
"Из недавнего - остановили ротацию противника. Зафиксировали около десяти человек и три единицы техники. Использовали три ударных дрона, отработали по каждой машине. Взаимодействуем с соседними расчётами, в том числе применяющими дроны на оптоволокне. Координируем действия по радиостанции. Интенсивность высокая - за один день могу выполнить более тридцати запусков по живой силе и технике", - отметил "Психолог", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, для управления и координации действий расчётов беспилотных летательных аппаратов различных подразделений используются отечественные средства связи, обеспечивающие работу с высокой результативностью в любых условиях обстановки.