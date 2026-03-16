ВС России пресекли попытку накопления сил ВСУ в Днепропетровской области

"Из недавнего - остановили ротацию противника. Зафиксировали около десяти человек и три единицы техники. Использовали три ударных дрона, отработали по каждой машине. Взаимодействуем с соседними расчётами, в том числе применяющими дроны на оптоволокне. Координируем действия по радиостанции. Интенсивность высокая - за один день могу выполнить более тридцати запусков по живой силе и технике", - отметил "Психолог", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.