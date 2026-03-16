Суд в Москве арестовал футболиста "Урала-2" по делу об убийстве женщины
Тушинский районный суд Москвы отправил под стражу игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе...
Тушинский суд Москвы арестовал футболиста "Урала-2" по делу об убийстве женщины
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы отправил под стражу игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 мая 2026 года", - огласила решение судья.
Как сообщили в столичном главке СК
, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по особо важным делам. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п.п. "а", "б", "в" ст. 162 УК РФ
). Вину обвиняемый признал частично.
В ходе заседания защита просила о домашнем аресте, указывая, что Секач активно способствует раскрытию преступления и содействует следствию.
По данным следствия, 13 декабря мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить 20-летнего спортсмена. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал, как совершил убийство и похитил деньги с имуществом.
Секач - уроженец Кисловодска
, воспитанник академий московского "Локомотива
", "Ростова
", "Строгино" и "Мастер-Сатурна". С 2025 года выступал за "Урал-2
" во Второй лиге.
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.