Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не согласился с тем, что ввел парламент в заблуждение касательно назначения связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона послом в США.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из них следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.

"Нет. Независимый консультант рассмотрел этот вопрос в четверг или пятницу на прошлой неделе, и очень четко ответил, что должная процедура назначения была соблюдена. В деле Мандельсона имело место не индивидуальное решение, а процедура", - сказал Стамрер в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, вводил ли он в заблуждение депутатов, когда заявил, что процедура назначения была соблюдена.

Пресс- конференция транслировалась британскими телеканалами.

Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.