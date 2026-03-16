Рейтинг@Mail.ru
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/starmer-2081013128.html
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна - РИА Новости, 16.03.2026
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не согласился с тем, что ввел парламент в заблуждение касательно назначения связанного с американским финансистом... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:08:00+03:00
2026-03-16T15:08:00+03:00
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0f23992b9a0619ec3f6c6811deecc05a.jpg
https://ria.ru/20260316/kempbell-2080880002.html
https://ria.ru/20260315/epshtejn-2080794762.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7b65f288b0ce46a3149d57eb77d7b6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна

Стармер отрицает, что вводил парламент в заблуждение о Мандельсоне и Эпштейне

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не согласился с тем, что ввел парламент в заблуждение касательно назначения связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона послом в США.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из них следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.
"Нет. Независимый консультант рассмотрел этот вопрос в четверг или пятницу на прошлой неделе, и очень четко ответил, что должная процедура назначения была соблюдена. В деле Мандельсона имело место не индивидуальное решение, а процедура", - сказал Стамрер в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, вводил ли он в заблуждение депутатов, когда заявил, что процедура назначения была соблюдена.
Пресс- конференция транслировалась британскими телеканалами.
Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В миреВеликобританияСШАДжеффри ЭпштейнКир СтармерГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала