МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Пик события наблюдался в 15:15 по Москве . Взрыв <...> сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли", — говорится в публикации в Telegram-канале

Как уточнили ученые, вспышка также разрушила протуберанец среднего размера. Из-за этого масса выброшенного газа дополнительно увеличится.

Информации о скорости облака, движущегося к Земле , пока нет. По мнению сотрудников лаборатории, оно должно долететь до планеты не более чем за двое суток, то есть к середине дня в среду.

"Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов — по Земле, судя по всему, ударит центр плазменной структуры. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала: с 19 по 21 января на Земле прошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом", — отметили ученые.

Сейчас же, как рассказали в лаборатории, последствия не будут такими ощутимыми, но ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она может достигнуть уровня G3.

Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.