На Солнце произошла крупная вспышка - РИА Новости, 16.03.2026
17:55 16.03.2026 (обновлено: 18:31 16.03.2026)
На Солнце произошла крупная вспышка
На Солнце произошла крупная вспышка - РИА Новости, 16.03.2026
На Солнце произошла крупная вспышка
На Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 16.03.2026
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
солнце
космос - риа наука
земля
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, солнце, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Солнце, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла крупная вспышка

На Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramКрупная вспышка на Солнце, 16 марта 2026 года
Крупная вспышка на Солнце, 16 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Крупная вспышка на Солнце, 16 марта 2026 года
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Пик события наблюдался в 15:15 по Москве. Взрыв <...> сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточнили ученые, вспышка также разрушила протуберанец среднего размера. Из-за этого масса выброшенного газа дополнительно увеличится.
Информации о скорости облака, движущегося к Земле, пока нет. По мнению сотрудников лаборатории, оно должно долететь до планеты не более чем за двое суток, то есть к середине дня в среду.
"Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов — по Земле, судя по всему, ударит центр плазменной структуры. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала: с 19 по 21 января на Земле прошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом", — отметили ученые.
Сейчас же, как рассказали в лаборатории, последствия не будут такими ощутимыми, но ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она может достигнуть уровня G3.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеСолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
