Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/sng-2080905075.html
Миссия СНГ оценила результаты референдума по новой конституции в Казахстане
2026-03-16T09:31:00+03:00
в мире
казахстан
игорь петришенко
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080799826_0:23:2836:1618_1920x0_80_0_0_cccbf5b66226dc66019c3ff2eb7ec9e7.jpg
https://ria.ru/20260315/tokai-2080766262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080799826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_12aaf84bdaf3da801928e91d3b3f1a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЖители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Жители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 16 мар - РИА Новости. Референдум по проекту новой конституции в Казахстане прошел в соответствии с законодательством, заявил глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.
"Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что: референдум 15 марта 2026 года прошел на высоком организационном уровне, в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. Органы государственной власти и комиссии референдума обеспечили гражданам возможность свободного волеизъявления", - сказал Петришенко на брифинге.
Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll различных исследовательских организаций от 86,7% до 88,6% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали новый закон страны. Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев голосует на референдуме по принятию новой конституции республики. 15 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции Казахстана
15 марта, 10:07
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала