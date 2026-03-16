Миссия СНГ оценила результаты референдума по новой конституции в Казахстане

АСТАНА, 16 мар - РИА Новости. Референдум по проекту новой конституции в Казахстане прошел в соответствии с законодательством, заявил глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.
"Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что: референдум 15 марта 2026 года прошел на высоком организационном уровне, в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. Органы государственной власти и комиссии референдума обеспечили гражданам возможность свободного волеизъявления", - сказал Петришенко на брифинге.
Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll различных исследовательских организаций от 86,7% до 88,6% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали новый закон страны. Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.