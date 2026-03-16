13:53 16.03.2026 (обновлено: 14:00 16.03.2026)
Обвиняемому в убийстве футболисту не будут платить зарплату
Иванов: Секачу перестанут выплачивать заработную плату

© Фото : Страница в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба "Урал"Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач
Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал РИА Новости, что задержанному игроку второй команды Даниилу Секачу перестанут выплачивать заработную плату.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
"Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет. Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему "минусы", и он не будет получать зарплату. Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами", - сказал Иванов.
В настоящее время Секач выступает за "Урал-2" во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского "Локомотива", юношеской команде "Ростова", ДЮСШ "Строгино", а также команде "Мастер-Сатурн".
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В "Урале" отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве
14 марта, 20:23
 
