Обвиняемому в убийстве футболисту не будут платить зарплату

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал РИА Новости, что задержанному игроку второй команды Даниилу Секачу перестанут выплачивать заработную плату.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
"Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет. Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему "минусы", и он не будет получать зарплату. Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами", - сказал Иванов.
В настоящее время Секач выступает за "Урал-2" во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского "Локомотива", юношеской команде "Ростова", ДЮСШ "Строгино", а также команде "Мастер-Сатурн".