Володин поздравил жителей Казахстана с успешным проведением референдума

Житель Алма-Аты принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114

Житель Алма-Аты принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Волеизъявление граждан Казахстана на референдуме прошло в соответствии с нормами международного и национального законодательства, открыто и прозрачно, заявил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в понедельник направил поздравления председателю Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлану Кошанову в связи с успешным проведением референдума по вопросу принятия новой конституции Республики Казахстан.

"Поздравляю парламент и народ Казахстана с успешным проведением референдума по вопросу принятия новой Конституции Республики, инициированного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым . Важно, что волеизъявление граждан Казахстана прошло в полном соответствии с нормами международного и национального законодательства, открыто и прозрачно", – сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.

Он напомнил, что за ходом подготовки к референдуму и его проведением следили наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России , которые высоко оценили уровень организации плебисцита.

"Народ Казахстана подтвердил курс на суверенный путь, консолидацию общества по ключевым вопросам социально-экономического развития страны, приверженность традиционным ценностям, которые всегда сближали наши страны", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин отметил, что депутаты Госдумы выражают уверенность, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему укреплению нашего межпарламентского взаимодействия, всестороннего сотрудничества в интересах граждан двух государств и их процветания.