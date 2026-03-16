15:19 16.03.2026
Володин поздравил жителей Казахстана с успешным проведением референдума
2026-03-16T15:19:00+03:00
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Житель Алма-Аты принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
Житель Алма-Аты принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Волеизъявление граждан Казахстана на референдуме прошло в соответствии с нормами международного и национального законодательства, открыто и прозрачно, заявил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в понедельник направил поздравления председателю Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлану Кошанову в связи с успешным проведением референдума по вопросу принятия новой конституции Республики Казахстан.
"Поздравляю парламент и народ Казахстана с успешным проведением референдума по вопросу принятия новой Конституции Республики, инициированного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Важно, что волеизъявление граждан Казахстана прошло в полном соответствии с нормами международного и национального законодательства, открыто и прозрачно", – сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
Он напомнил, что за ходом подготовки к референдуму и его проведением следили наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которые высоко оценили уровень организации плебисцита.
"Народ Казахстана подтвердил курс на суверенный путь, консолидацию общества по ключевым вопросам социально-экономического развития страны, приверженность традиционным ценностям, которые всегда сближали наши страны", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин отметил, что депутаты Госдумы выражают уверенность, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему укреплению нашего межпарламентского взаимодействия, всестороннего сотрудничества в интересах граждан двух государств и их процветания.
Республиканский референдум по проекту новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll разных исследовательских организаций, инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% граждан. Новый основной закон, в частности, предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Официальные результаты будут опубликованы в течение семи дней после голосования - до 21 марта.
