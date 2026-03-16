Путин поздравил Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии, отметив, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера.
"Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил гордость за всю российскую сборную, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх.
"Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго", - отметил Путин.
Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) направил список из 16 кандидатов на получение двусторонних приглашений для участия в Паралимпийских играх. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых, но приглашения получили только шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.