Путин поздравил Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии, отметив, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера.