Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 16.03.2026 (обновлено: 19:36 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/putin-2081081693.html
Путин поздравил Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх
2026-03-16T19:28:00+03:00
2026-03-16T19:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260316/monson-2081063319.html
https://ria.ru/20260316/golubkov-2081045211.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии, отметив, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера.
"Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил гордость за всю российскую сборную, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх.
"Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго", - отметил Путин.
Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) направил список из 16 кандидатов на получение двусторонних приглашений для участия в Паралимпийских играх. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых, но приглашения получили только шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала