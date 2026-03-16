С волгоградского экс-депутата требуют взыскать около 44 миллионов рублей

ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области подала иск о взыскании 43,9 миллиона рублей с экс-депутата облдумы Станислава Короткова, которые, как утверждает ведомство, он получил незаконно.
"Сегодня прокуратурой Волгоградской области в Кировский районный суд города Волгограда предъявлено исковое заявление о взыскании с Короткова С.В. в пользу государства незаконного дохода от фактического осуществления предпринимательской деятельности в сумме более 43,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении областной прокуратуры в Telegram-канале.
Ранее Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск региональной прокуратуры об изменении оснований досрочного прекращения полномочий депутата Короткова с заявления по собственной инициативе на формулировку "в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции". Таким образом, его лишили государственных льгот и исключили возможность повторного избрания.