10:48 16.03.2026 (обновлено: 11:36 16.03.2026)
Правительство утвердило перечень необходимых для экономики профессий
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства РФ, по 300 программам обучения в колледжах и вузах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин отметил, что правительство последовательно реализует меры по подготовке нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями. Он подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач всех уровней образования.
"По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов", - сказал Мишустин.
В числе самых востребованных профессий и направлений он назвал математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборону и безопасность, здравоохранение и медицину, а также сельское хозяйство. Мишустин отметил, что по этим направлениям в первую очередь будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях.
