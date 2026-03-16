Правительство утвердило перечень необходимых для экономики профессий

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства РФ, по 300 программам обучения в колледжах и вузах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин отметил, что правительство последовательно реализует меры по подготовке нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями. Он подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач всех уровней образования.

"По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов", - сказал Мишустин.