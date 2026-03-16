"Газпром" возобновил производство на бывшем заводе Bosch

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ООО "БСХ Бытовые Приборы" (бывший завод бытовой техники немецкого производителя Bosch, перешедший под управление дочки "Газпрома"), в 2025 году возобновило выпуск холодильников, следует из отчета предприятия.

"Фактическая деятельность общества в 2025 году включала производство и сбыт бытовых электрических приборов (холодильников), сбыт запасных частей, сервисное и гарантийное обслуживание бытовых электрических приборов, услуги складского обслуживания и хранения, сдача имущества в аренду, услуга субаренды складских помещений, продажа отходов", - сказано в отчете компании.