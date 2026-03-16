Как в старом Голливуде: самые роскошные наряды и громкие победы "Оскара" - РИА Новости, 16.03.2026
10:56 16.03.2026 (обновлено: 15:08 16.03.2026)
Как в старом Голливуде: самые роскошные наряды и громкие победы "Оскара"
Церемония вручения премии "Оскар", прошедшая в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, закончилась триумфом "Битвы за битвой" — целых шесть статуэток — и исторической... РИА Новости, 16.03.2026
Церемония премии "Оскар" запомнилась громкими победами и стильными нарядами

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар", прошедшая в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, закончилась триумфом "Битвы за битвой" — целых шесть статуэток — и исторической победой женщины-оператора Отем Дюральд Аркапоу. Вечер, который вел комик Конан О’Брайен, запомнился и возвращением староголливудского гламура на красную дорожку.
Лучшим фильмом стала политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" (One Battle After Another). Картина получила целых шесть наград, включая и "Лучшую режиссуру".

Пол Томас Андерсон, обладатель премий за адаптированный сценарий, режиссуру и лучший фильм за картину Битва за битвой на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Вампирский хоррор Райана Куглера "Грешники" (Sinners) установил исторический рекорд, получив 16 номинаций, что превзошло достижение "Титаника". В главной категории картина уступила, но взяла четыре важные награды: "Лучший оригинальный сценарий" (Райан Куглер), "Лучшая операторская работа", а также две актерские статуэтки.

Райан Куглер, обладатель премии за авторство оригинального сценария к фильму Грешники на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе

Отем Дюральд Аркапоу, получившая награду за работу над "Грешниками", вошла в историю как первая женщина, удостоенная "Оскара" за лучшую операторскую работу. В своей речи она попросила всех женщин в зале встать, сказав, что не победила бы без их поддержки.

Отем Дюраль Аркапоу со статуэткой Оскар за лучшую операторскую работу за фильм Грешники на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе

Красная дорожка церемонии стала отдельным событием. Главным трендом вечера назвали возвращение элегантности старого Голливуда, но с современными деталями. Джесси Бакли, получившая "Оскар" как лучшая актриса за работу в драме "Хамнет" (Hamnet), выбрала двухцветное платье Chanel: нежно-розовое с красной атласной накидкой — образ, вдохновленный Грейс Келли. Кстати Баклер стала первой ирландской артисткой, удостоенной этой награды.

Джесси Бакли обладательница премии Оскар за лучшую женскую роль в фильме Хэмнет на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе

Роуз Бирн появилась в классическом черном платье Dior с глубоким вырезом на спине, расшитом разноцветными цветами-бусинами.

Роуз Бирн на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Тейяна Тейлор, не получившая награду, но признанная одной из самых стильных, вышла в черно-белом перьевом платье Bottega Veneta.

Тейяна Тейлор на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Ренате Рейнсве сделала ставку на ярко-красный цвет и открытое платье Louis Vuitton с высоким разрезом.

Ренате Реинсве на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Чейз Инфинити выбрала нежно-сиреневое платье-русалку с оборками от Louis Vuitton.

Чейз Инфинити на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Николь Кидман осталась верна дому Chanel в элегантном платье с изящной баской.

Николь Кидман на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Эль Фаннинг появилась в "зимнем" сказочном образе Givenchy: белое струящееся платье с мерцающими ветвями и винтажное бриллиантовое колье Cartier.

Эль Фэннинг на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Миа Гот, звезда "Франкенштейна", выбрала элегантное белое платье Dior.

Миа Гот на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Зои Салдана сделала ставку на минимализм в наряде Saint Laurent.

Зои Салдана на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Энн Хэтэуэй также привлекла внимание своим появлением на дорожке.

Энн Хэтэуей на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Ярких красок добавили актрисы из команды анимационного фильма "Кей-поп-охотницы на демонов". Арден Чо появилась в черном кружевном платье-русалке от корейского дизайнера Miss Sohee с роскошной ярко-зеленой шелковой накидкой. Джи-йон Йу выбрала двухцветное бальное платье Carolina Herrera с романтичным декольте.

На фото: Арден Чо

Арден Чо на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Тимоти Шаламе появился с Кайли Дженнер, но пара не позировала фотографам на дорожке.

Актер выбрал костюм от Givenchy.

Актер выбрал костюм от Givenchy.

Тимоти Шаламе на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Деми Мур появилась в роскошном платье с перьями от Gucci.

Деми Мур на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Фелисити Джонс в Prada привнесла на красную дорожку весеннего солнечного света.

Фелисити Джонс на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Эмма Стоун в серебристом платье от Louis Vuitton была, как всегда, очаровательна.

Эмма Стоун на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Хайди Клум в Chrome Hearts — роскошна.

Хайди Клум на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Голди Хоун и Кейт Хадсон выглядели как сестры.

Голди Хоун и Кейт Хадсон на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Гвинет Пелтроу была мила в простом и элегантном наряде от Giorgio Armani Privé.

Гвинет Пэлтроу на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

А Кирстен Данст в Celine — элегантна.

Кирстен Данст на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

Ведущий Конан О'Брайен не упускал случая подшутить над звездами в своем неподражаемом стиле.

На фото он с женой Лайзой Пауэл.

На фото он с женой Лайзой Пауэл.

Ведущий церемонии Конан О'Брайен и его жена Лайза Пауэл на 98-й премии Оскар в Лос-Анджелесе

