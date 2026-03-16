Как в старом Голливуде: самые роскошные наряды и громкие победы "Оскара"

Лучшим фильмом стала политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" (One Battle After Another). Картина получила целых шесть наград, включая и "Лучшую режиссуру".
Лучшим фильмом стала политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" (One Battle After Another). Картина получила целых шесть наград, включая и "Лучшую режиссуру".
Вампирский хоррор Райана Куглера "Грешники" (Sinners) установил исторический рекорд, получив 16 номинаций, что превзошло достижение "Титаника". В главной категории картина уступила, но взяла четыре важные награды: "Лучший оригинальный сценарий" (Райан Куглер), "Лучшая операторская работа", а также две актерские статуэтки.
Вампирский хоррор Райана Куглера "Грешники" (Sinners) установил исторический рекорд, получив 16 номинаций, что превзошло достижение "Титаника". В главной категории картина уступила, но взяла четыре важные награды: "Лучший оригинальный сценарий" (Райан Куглер), "Лучшая операторская работа", а также две актерские статуэтки.
Отем Дюральд Аркапоу, получившая награду за работу над "Грешниками", вошла в историю как первая женщина, удостоенная "Оскара" за лучшую операторскую работу. В своей речи она попросила всех женщин в зале встать, сказав, что не победила бы без их поддержки.
Отем Дюральд Аркапоу, получившая награду за работу над "Грешниками", вошла в историю как первая женщина, удостоенная "Оскара" за лучшую операторскую работу. В своей речи она попросила всех женщин в зале встать, сказав, что не победила бы без их поддержки.
Красная дорожка церемонии стала отдельным событием. Главным трендом вечера назвали возвращение элегантности старого Голливуда, но с современными деталями. Джесси Бакли, получившая "Оскар" как лучшая актриса за работу в драме "Хамнет" (Hamnet), выбрала двухцветное платье Chanel: нежно-розовое с красной атласной накидкой — образ, вдохновленный Грейс Келли. Кстати Баклер стала первой ирландской артисткой, удостоенной этой награды.
Красная дорожка церемонии стала отдельным событием. Главным трендом вечера назвали возвращение элегантности старого Голливуда, но с современными деталями. Джесси Бакли, получившая "Оскар" как лучшая актриса за работу в драме "Хамнет" (Hamnet), выбрала двухцветное платье Chanel: нежно-розовое с красной атласной накидкой — образ, вдохновленный Грейс Келли. Кстати Баклер стала первой ирландской артисткой, удостоенной этой награды.
Роуз Бирн появилась в классическом черном платье Dior с глубоким вырезом на спине, расшитом разноцветными цветами-бусинами.
Роуз Бирн появилась в классическом черном платье Dior с глубоким вырезом на спине, расшитом разноцветными цветами-бусинами.
Тейяна Тейлор, не получившая награду, но признанная одной из самых стильных, вышла в черно-белом перьевом платье Bottega Veneta.
Тейяна Тейлор, не получившая награду, но признанная одной из самых стильных, вышла в черно-белом перьевом платье Bottega Veneta.
Ренате Рейнсве сделала ставку на ярко-красный цвет и открытое платье Louis Vuitton с высоким разрезом.
Ренате Рейнсве сделала ставку на ярко-красный цвет и открытое платье Louis Vuitton с высоким разрезом.
Чейз Инфинити выбрала нежно-сиреневое платье-русалку с оборками от Louis Vuitton.
Чейз Инфинити выбрала нежно-сиреневое платье-русалку с оборками от Louis Vuitton.
Николь Кидман осталась верна дому Chanel в элегантном платье с изящной баской.
Николь Кидман осталась верна дому Chanel в элегантном платье с изящной баской.
Эль Фаннинг появилась в "зимнем" сказочном образе Givenchy: белое струящееся платье с мерцающими ветвями и винтажное бриллиантовое колье Cartier.
Эль Фаннинг появилась в "зимнем" сказочном образе Givenchy: белое струящееся платье с мерцающими ветвями и винтажное бриллиантовое колье Cartier.
Миа Гот, звезда "Франкенштейна", выбрала элегантное белое платье Dior.
Миа Гот, звезда "Франкенштейна", выбрала элегантное белое платье Dior.
Зои Салдана сделала ставку на минимализм в наряде Saint Laurent.
Зои Салдана сделала ставку на минимализм в наряде Saint Laurent.
Энн Хэтэуэй также привлекла внимание своим появлением на дорожке.
Энн Хэтэуэй также привлекла внимание своим появлением на дорожке.
Ярких красок добавили актрисы из команды анимационного фильма "Кей-поп-охотницы на демонов". Арден Чо появилась в черном кружевном платье-русалке от корейского дизайнера Miss Sohee с роскошной ярко-зеленой шелковой накидкой. Джи-йон Йу выбрала двухцветное бальное платье Carolina Herrera с романтичным декольте.
На фото: Арден Чо
Ярких красок добавили актрисы из команды анимационного фильма "Кей-поп-охотницы на демонов". Арден Чо появилась в черном кружевном платье-русалке от корейского дизайнера Miss Sohee с роскошной ярко-зеленой шелковой накидкой. Джи-йон Йу выбрала двухцветное бальное платье Carolina Herrera с романтичным декольте.
На фото: Арден Чо
Тимоти Шаламе появился с Кайли Дженнер, но пара не позировала фотографам на дорожке.
Актер выбрал костюм от Givenchy.
Тимоти Шаламе появился с Кайли Дженнер, но пара не позировала фотографам на дорожке.
Актер выбрал костюм от Givenchy.
Деми Мур появилась в роскошном платье с перьями от Gucci.
Деми Мур появилась в роскошном платье с перьями от Gucci.
Фелисити Джонс в Prada привнесла на красную дорожку весеннего солнечного света.
Фелисити Джонс в Prada привнесла на красную дорожку весеннего солнечного света.
Эмма Стоун в серебристом платье от Louis Vuitton была, как всегда, очаровательна.
Эмма Стоун в серебристом платье от Louis Vuitton была, как всегда, очаровательна.
Хайди Клум в Chrome Hearts — роскошна.
Хайди Клум в Chrome Hearts — роскошна.
Голди Хоун и Кейт Хадсон выглядели как сестры.
Голди Хоун и Кейт Хадсон выглядели как сестры.
Гвинет Пелтроу была мила в простом и элегантном наряде от Giorgio Armani Privé.
Гвинет Пелтроу была мила в простом и элегантном наряде от Giorgio Armani Privé.
А Кирстен Данст в Celine — элегантна.
А Кирстен Данст в Celine — элегантна.
Ведущий Конан О'Брайен не упускал случая подшутить над звездами в своем неподражаемом стиле.
На фото он с женой Лайзой Пауэл.
Ведущий Конан О'Брайен не упускал случая подшутить над звездами в своем неподражаемом стиле.
На фото он с женой Лайзой Пауэл.