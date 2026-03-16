Как в старом Голливуде: самые роскошные наряды и громкие победы "Оскара"

© REUTERS / Mario Anzuoni

Отем Дюральд Аркапоу, получившая награду за работу над "Грешниками", вошла в историю как первая женщина, удостоенная "Оскара" за лучшую операторскую работу. В своей речи она попросила всех женщин в зале встать, сказав, что не победила бы без их поддержки.