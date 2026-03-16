Победители премии "Оскар-2026"

Церемония вручения призов Американской киноакадемии — премия "Оскар" — прошла в Лос-Анджелесе 15 марта (в ночь на 16 марта по московскому времени). Подробнее о 98-й церемонии и лауреатах — в материале РИА Новости.

Как прошла церемония вручения "Оскар-2026"

Основная информация о премии и гостях церемонии "Оскар-2026".

Когда и где прошла церемония

98-я церемония премии "Оскар" прошла 15 марта 2026 года в театре "Долби" в Голливуде.

Во время церемонии объявили лауреатов "Оскара" — награды получили фильмы и представители киноиндустрии по итогам года.

Сколько номинаций было представлено

На 98-й церемонии "Оскар-2026" награды вручались в 24 номинациях.

Организаторы добавили новую — "Лучший кастинг" (Best Casting). Академия объявила о введении этой категории ранее, и впервые награда за нее была вручена именно на церемонии 2026 года.

Кто вручал премию "Оскар-2026"

Ведущим церемонии второй год подряд выступил телеведущий и комик Конан О’Брайен. Он уже проводил церемонию годом ранее.

В своей вступительной речи ведущий затронул темы развития технологий, включая искусственный интеллект, а также особенности современной киноиндустрии и стриминговых сервисов.

Номинантов и победителей в различных категориях объявляли актеры и представители киноиндустрии, приглашенные на церемонию. По традиции среди них были лауреаты премии предыдущего года, которые выходят на сцену, чтобы представить номинации и назвать победителей.

Главные победители "Оскара-2026"

Ниже – лауреаты премии в четырех основных номинациях.

Лучший фильм

Лучший фильм – "Битва за битвой" – режиссер Пол Томас Андерсон.

Фильм получил главную награду Американской киноакадемии и также был отмечен в ряде других категорий.

Лучший актер

Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан – "Грешники".

Актер получил первую в карьере статуэтку "Оскар".

Лучшая актриса

Лучшая женская роль – Джесси Бакли – "Хамнет".

Эта награда стала первой для ирландской актрисы.

Лучший режиссер

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой".

Режиссер получил награду за постановку фильма, который также был признан лучшим фильмом года.

Список победителей "Оскар-2026" по номинациям

Ниже – лауреаты премии Американской киноакадемии 2026 года.

Лауреаты "Оскар-2026" Номинация Победитель Фильм Лучший фильм Пол Томас Андерсон Битва за битвой Лучшая женская роль Джесси Бакли Хамнет Лучшая мужская роль Майкл Б. Джордан Грешники Лучший режиссер Пол Томас Андерсон Битва за битвой Лучшая женская роль второго плана Эми Мэдиган Оружие Лучшая мужская роль второго плана Шон Пенн Битва за битвой Лучший международный фильм Йоаким Триер Сентиментальная ценность Лучший анимационный фильм — Кей-поп-охотницы на демонов Лучший анимационный короткометражный фильм — Девушка, которая плакала жемчугом Лучший короткометражный фильм — Вокалисты / Двое людей обмениваются слюной Лучший адаптированный сценарий Пол Томас Андерсон Битва за битвой Лучший оригинальный сценарий Райан Куглер Грешники Лучшая операторская работа Отем Дюральд Аркапоу Грешники Лучший монтаж — Битва за битвой Лучший кастинг — Битва за битвой Лучший дизайн костюмов — Франкенштейн Лучший макияж и прически — Франкенштейн Лучшая работа художника-постановщика — Франкенштейн Лучшие визуальные эффекты — Аватар: Пламя и пепел Лучший документальный короткометражный фильм — All the Empty Rooms Лучший саундтрек Людвиг Йоранссон Грешники Лучший монтаж звука — F1 Лучшая песня к фильму Golden Кей-поп-охотницы на демонов

Актерские номинации

Актерские категории включают четыре основные награды:

Лучшая мужская роль — Майкл Б. Джордан — "Грешники".

Лучшая женская роль — Джесси Бакли — "Хамнет".

Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн — "Битва за битвой".

Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган — "Оружие".

Режиссерские и сценарные номинации

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон — "Битва за битвой".

Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер — "Грешники".

Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон — "Битва за битвой".

Технические номинации

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Пламя и пепел".

Лучший монтаж — "Битва за битвой".

Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу — "Грешники".

Лучший дизайн костюмов — "Франкенштейн".

Лучший макияж и прически — "Франкенштейн".

Лучшая работа художника-постановщика — "Франкенштейн".

Фильмы, получившие наибольшее количество наград

По итогам церемонии наибольшее количество наград получили следующие фильмы:

"Битва за битвой" — 6 наград, включая лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Также фильм отметили в номинациях "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший монтаж" и "Лучший кастинг".

"Грешники" — 4 награды, включая награды за лучшую мужскую роль, оригинальный сценарий, операторскую работу и лучший саундтрек.

"Франкенштейн" — 3 награды в технических номинациях (дизайн костюмов и работу гримеров и работу художника-постановщика).

Главные моменты церемонии "Оскар-2026"

Состоявшаяся минувшей ночью церемония запомнилась несколькими заметными обстоятельствами.

Отсутствие Шона Пенна на церемонии

Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Битва за битвой", однако на церемонии он не присутствовал.

Историческая победа

Отем Дюральд Аркапоу получила награду за лучшую операторскую работу за фильм "Грешники". Она стала первой женщиной-оператором, получившей "Оскар" в этой категории.

Два победителя в одной из категорий

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" произошла редкая для премии ситуация: награду получили сразу два фильма — "Вокалисты" и "Двое людей обмениваются слюной". Оба фильма получили одинаковое количество голосов во время голосования.

Шутки о Леонардо Ди Каприо

Во время вступительной речи ведущий Конан О’Брайен обратился к Леонардо Ди Каприо, который находился в зале. Ведущий пошутил, что актер часто становится героем интернет-мемов. Камера показала реакцию Ди Каприо, а зрители в зале отреагировали смехом.

Рекорды и достижения "Оскара-2026"

Джесси Бакли стала первой ирландской актрисой, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.

Эми Мэдиган получила награду спустя 40 лет после предыдущей номинации, что стало одним из самых длительных промежутков между номинациями.

Майкл Б. Джордан получил первый "Оскар" в своей карьере.

Часто задаваемые вопросы

Ниже – ответы на самые часто задаваемые вопросы о премии "Оскар–2026"

Кто получил Оскар за лучший фильм в 2026 году?

Награду за лучший фильм получила картина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона.

Какой фильм выиграл больше всего наград?

Одним из наиболее награжденных фильмов церемонии стала картина "Битва за битвой" (6 наград).

Кто стал лучшим актером и актрисой?

Лучший актер — Майкл Б. Джордан ("Грешники"). Лучшая актриса — Джесси Бакли ("Хамнет").

Сколько номинаций было на "Оскаре-2026"?

Награды вручались в 24 номинациях, включая актерские, режиссерские, документальные и технические.

Кто утверждает победителей премии "Оскар"?

Победителей определяют члены Американской киноакадемии (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) путем голосования.

Являются ли результаты "Оскара-2026" официальными?