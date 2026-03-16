Победители Оскара 2026 — полный список лауреатов и итоги
12:30 16.03.2026 (обновлено: 12:55 16.03.2026)
Победители премии "Оскар-2026"
Победители Оскара 2026 — полный список лауреатов и итоги
Победители премии "Оскар-2026"
Все победители премии Оскар 2026: лучший фильм, актеры, режиссеры, полный список лауреатов и главные итоги церемонии.
Кинопремия "Оскар", Лос-Анджелес, Голливуд, Пол Томас Андерсон, Шон Пенн, Леонардо Ди Каприо

© REUTERS / Carlos BarriaОбладатель премии "Оскар" Пол Томас Андерсон, снявший фильм "Битва за битвой"
Обладатель премии "Оскар" Пол Томас Андерсон, снявший фильм "Битва за битвой"
Обладатель премии "Оскар" Пол Томас Андерсон, снявший фильм "Битва за битвой"
Оглавление
Церемония вручения призов Американской киноакадемии — премия "Оскар" — прошла в Лос-Анджелесе 15 марта (в ночь на 16 марта по московскому времени). Подробнее о 98-й церемонии и лауреатах — в материале РИА Новости.

Как прошла церемония вручения "Оскар-2026"

Основная информация о премии и гостях церемонии "Оскар-2026".

Когда и где прошла церемония

98-я церемония премии "Оскар" прошла 15 марта 2026 года в театре "Долби" в Голливуде.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Знак Голливуда
Во время церемонии объявили лауреатов "Оскара" — награды получили фильмы и представители киноиндустрии по итогам года.

Сколько номинаций было представлено

На 98-й церемонии "Оскар-2026" награды вручались в 24 номинациях.
Организаторы добавили новую — "Лучший кастинг" (Best Casting). Академия объявила о введении этой категории ранее, и впервые награда за нее была вручена именно на церемонии 2026 года.

Кто вручал премию "Оскар-2026"

Ведущим церемонии второй год подряд выступил телеведущий и комик Конан О’Брайен. Он уже проводил церемонию годом ранее.
Ведущий церемонии Конан О'Брайен и его жена Лайза Пауэл на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Ведущий церемонии Конан О'Брайен и его жена Лайза Пауэл на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
В своей вступительной речи ведущий затронул темы развития технологий, включая искусственный интеллект, а также особенности современной киноиндустрии и стриминговых сервисов.
Номинантов и победителей в различных категориях объявляли актеры и представители киноиндустрии, приглашенные на церемонию. По традиции среди них были лауреаты премии предыдущего года, которые выходят на сцену, чтобы представить номинации и назвать победителей.

Главные победители "Оскара-2026"

Ниже – лауреаты премии в четырех основных номинациях.

Лучший фильм

Лучший фильм – "Битва за битвой" – режиссер Пол Томас Андерсон.
Фильм получил главную награду Американской киноакадемии и также был отмечен в ряде других категорий.

Лучший актер

Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан – "Грешники".
Актер получил первую в карьере статуэтку "Оскар".

Лучшая актриса

Лучшая женская роль – Джесси Бакли – "Хамнет".
Эта награда стала первой для ирландской актрисы.

Лучший режиссер

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой".
Режиссер получил награду за постановку фильма, который также был признан лучшим фильмом года.
© AP Photo / Jordan StraussПол Томас Андерсон, обладатель премий за адаптированный сценарий, режиссуру и лучший фильм за картину "Битва за битвой" на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Пол Томас Андерсон, обладатель премий за адаптированный сценарий, режиссуру и лучший фильм за картину "Битва за битвой" на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

Список победителей "Оскар-2026" по номинациям

Ниже – лауреаты премии Американской киноакадемии 2026 года.
Лауреаты "Оскар-2026"

Номинация

Победитель

Фильм

Лучший фильм

Пол Томас Андерсон

Битва за битвой

Лучшая женская роль

Джесси Бакли

Хамнет

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан

Грешники

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон

Битва за битвой

Лучшая женская роль второго плана

Эми Мэдиган

Оружие

Лучшая мужская роль второго плана

Шон Пенн

Битва за битвой

Лучший международный фильм

Йоаким Триер

Сентиментальная ценность

Лучший анимационный фильм

Кей-поп-охотницы на демонов

Лучший анимационный короткометражный фильм

Девушка, которая плакала жемчугом

Лучший короткометражный фильм

Вокалисты / Двое людей обмениваются слюной

Лучший адаптированный сценарий

Пол Томас Андерсон

Битва за битвой

Лучший оригинальный сценарий

Райан Куглер

Грешники

Лучшая операторская работа

Отем Дюральд Аркапоу

Грешники

Лучший монтаж

Битва за битвой

Лучший кастинг

Битва за битвой

Лучший дизайн костюмов

Франкенштейн

Лучший макияж и прически

Франкенштейн

Лучшая работа художника-постановщика

Франкенштейн

Лучшие визуальные эффекты

Аватар: Пламя и пепел

Лучший документальный короткометражный фильм

All the Empty Rooms

Лучший саундтрек

Людвиг Йоранссон

Грешники

Лучший монтаж звука

F1

Лучшая песня к фильму

Golden

Кей-поп-охотницы на демонов

Актерские номинации

© REUTERS / Carlos BarriaАмериканский актер Майкл Б. Джордан, получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники"
Американский актер Майкл Б. Джордан, получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники"
Актерские категории включают четыре основные награды:
  • Лучшая мужская роль — Майкл Б. Джордан — "Грешники".
  • Лучшая женская роль — Джесси Бакли — "Хамнет".
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн — "Битва за битвой".
  • Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган — "Оружие".

Режиссерские и сценарные номинации

  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон — "Битва за битвой".
  • Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер — "Грешники".
  • Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон — "Битва за битвой".

Технические номинации

  • Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Пламя и пепел".
  • Лучший монтаж — "Битва за битвой".
  • Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу — "Грешники".
  • Лучший дизайн костюмов — "Франкенштейн".
  • Лучший макияж и прически — "Франкенштейн".
  • Лучшая работа художника-постановщика — "Франкенштейн".

Фильмы, получившие наибольшее количество наград

По итогам церемонии наибольшее количество наград получили следующие фильмы:
  • "Битва за битвой" — 6 наград, включая лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Также фильм отметили в номинациях "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший монтаж" и "Лучший кастинг".
  • "Грешники" — 4 награды, включая награды за лучшую мужскую роль, оригинальный сценарий, операторскую работу и лучший саундтрек.
  • "Франкенштейн" — 3 награды в технических номинациях (дизайн костюмов и работу гримеров и работу художника-постановщика).
Константин Бронзит во время прибытия на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар" в Голливуде

Главные моменты церемонии "Оскар-2026"

Состоявшаяся минувшей ночью церемония запомнилась несколькими заметными обстоятельствами.

Отсутствие Шона Пенна на церемонии

Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Битва за битвой", однако на церемонии он не присутствовал.

Историческая победа

© REUTERS / Mario AnzuoniОтем Дюраль Аркапоу со статуэткой "Оскар" за лучшую операторскую работу за фильм "Грешники" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе
Отем Дюраль Аркапоу со статуэткой "Оскар" за лучшую операторскую работу за фильм "Грешники" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе
Отем Дюральд Аркапоу получила награду за лучшую операторскую работу за фильм "Грешники". Она стала первой женщиной-оператором, получившей "Оскар" в этой категории.

Два победителя в одной из категорий

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" произошла редкая для премии ситуация: награду получили сразу два фильма — "Вокалисты" и "Двое людей обмениваются слюной". Оба фильма получили одинаковое количество голосов во время голосования.

Шутки о Леонардо Ди Каприо

Во время вступительной речи ведущий Конан О’Брайен обратился к Леонардо Ди Каприо, который находился в зале. Ведущий пошутил, что актер часто становится героем интернет-мемов. Камера показала реакцию Ди Каприо, а зрители в зале отреагировали смехом.
© AP Photo / Scott A GarfittЛеонардо ди Каприо на премьере фильма "Битва за битвой"
Леонардо ди Каприо на премьере фильма "Битва за битвой"

Рекорды и достижения "Оскара-2026"

  • Джесси Бакли стала первой ирландской актрисой, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.
  • Эми Мэдиган получила награду спустя 40 лет после предыдущей номинации, что стало одним из самых длительных промежутков между номинациями.
  • Майкл Б. Джордан получил первый "Оскар" в своей карьере.

Часто задаваемые вопросы

Ниже – ответы на самые часто задаваемые вопросы о премии "Оскар–2026"

Кто получил Оскар за лучший фильм в 2026 году?

Награду за лучший фильм получила картина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона.

Какой фильм выиграл больше всего наград?

Одним из наиболее награжденных фильмов церемонии стала картина "Битва за битвой" (6 наград).

Кто стал лучшим актером и актрисой?

Лучший актер — Майкл Б. Джордан ("Грешники"). Лучшая актриса — Джесси Бакли ("Хамнет").
© REUTERS / Mario AnzuoniДжесси Бакли обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Хэмнет" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе
Джесси Бакли обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Хэмнет" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Лос-Анджелесе

Сколько номинаций было на "Оскаре-2026"?

Награды вручались в нескольких десятках категорий, включая актерские, режиссерские, документальные и технические.

Кто утверждает победителей премии "Оскар"?

Победителей определяют члены Американской киноакадемии (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) путем голосования.

Являются ли результаты "Оскара-2026" официальными?

Да. Итоги церемонии публикуются Американской киноакадемией и считаются официальными результатами премии.
 
Кинопремия "Оскар"Лос-АнджелесГолливудПол Томас АндерсонШон ПеннЛеонардо Ди Каприо
 
 
