Жителя Петербурга осудили за сотрудничество с ЦРУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Петербуржца Ивана Карташова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей за сотрудничество с ЦРУ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В декабре 2024 года пресс-служба сообщала об аресте Карташова. По данным следствия, он обратился к гражданину РФ с просьбой помочь установить контакт с сотрудниками иностранных спецслужб, чтобы продать документацию закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы отношения фигуранта с представителем ЦРУ США по электронной почте и с использованием интернет-мессенджера.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Ивана Карташова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена" - ред.). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении

Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".