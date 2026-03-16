Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 16.03.2026 (обновлено: 18:38 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/otpravka-2081071420.html
В Италии прокомментировали возможную отправку кораблей к Ормузскому проливу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20260316/dmitriev-2081022807.html
https://ria.ru/20260316/ssha-2080922053.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Ормузский пролив, Италия, США, Маттео Сальвини, Дональд Трамп, Антонио Таяни, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Италии прокомментировали возможную отправку кораблей к Ормузскому проливу

Сальвини: отправка кораблей в Ормузский пролив означала бы вступление в конфликт

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 16 мар - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что отправка военных кораблей к Ормузскому проливу по призыву президента США Дональда Трампа означала бы вступление в конфликт.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник выступил против расширения мандата военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, действующих в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив у берегов Ирана. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив.
"Мы ни против кого не воюем, я не хочу думать о том, что Италия воюет против кого-либо, и отправка военных кораблей в конфликтную ситуацию означала бы вступление в нее", заявил Сальвини в Милане.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Если вы отправляете военный корабль в зону боевых действий, вы вступаете в войну", - приводит слова Сальвини агентство Nova.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала