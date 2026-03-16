В Италии прокомментировали возможную отправку кораблей к Ормузскому проливу

РИМ, 16 мар - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что отправка военных кораблей к Ормузскому проливу по призыву президента США Дональда Трампа означала бы вступление в конфликт.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник выступил против расширения мандата военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, действующих в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив у берегов Ирана. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Если вы отправляете военный корабль в зону боевых действий, вы вступаете в войну", - приводит слова Сальвини агентство Nova.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.