21:06 16.03.2026
В НХЛ еще не приняли решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира 2028 года, сообщает журналист Эрик Энгельс... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Шайбы на матче. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира 2028 года, сообщает журналист Эрик Энгельс в соцсети Х со ссылкой на комиссара лиги Гэри Беттмэна.
Кубок мира, организаторами которой являются НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов.
Беттмэн отметил, что лига пока не определилась с составом участников.
Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), совет которой ранее принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года. На последнем Кубке мира в 2016 году сборная России дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира канадцам.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Калгари, Эдмонтоне и Праге пройдет Кубок мира по хоккею 2028 года
Вчера, 20:24
 
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
