В НХЛ еще не приняли решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира 2028 года, сообщает журналист Эрик Энгельс в соцсети Х со ссылкой на комиссара лиги Гэри Беттмэна.