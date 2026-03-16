Эксперт рассказала о стремительном росте интереса к музеям малых городов
Количество упоминаний музеев малых городов в российском сегменте интернета за год выросло на 34%. Об этом заявила директор по информационным технологиям АНО... РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Количество упоминаний музеев малых городов в российском сегменте интернета за год выросло на 34%. Об этом заявила директор по информационным технологиям АНО "Мир Музея" Анастасия Подорожная на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
"Суммарные упоминания музеев за год выросли на 34%. Если в 2024 году их было 19,4 миллиона, то в 2025-м — уже 26 миллионов. Интересно, что запросы "хочу посетить музей" в поисковиках выросли на 16%, а упоминания (пресс-службы, арт-маркетинг) — на треть. То есть музеи начали работать активнее и чуть опередили интерес публики", — отметила Подорожная.
Она уточнила, что исследование охватило только малые города с населением до 50 тысяч человек. При этом в отдельных регионах динамика оказалась еще более впечатляющей, например, во Владимирской области упоминания местных музеев выросли на 71%. Рост связан с освоением музеями новых диджитал-площадок: они активнее ведут блоги, запускают интерактив (квизы, конкурсы) и выстраивают прямой диалог с аудиторией.