Медведев поделился эмоциями от турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что у него осталось горько-сладкое чувство от турнира в американском Индиан-Уэллсе, где он дошел до финала.

Медведев в воскресенье уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в финале со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). В полуфинале россиянин обыграл лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Для Алькараса это поражение стало первым в 2026 году.

"Отличный турнир, отличный уровень - включая сегодняшний матч. Конечно, я немного разочарован тем, что в некоторых моментах я мог бы сыграть лучше. Янник - невероятный теннисист, так что против него сложно играть. В целом я доволен неделей и рассчитываю чаще демонстрировать такой теннис", - цитирует Медведева официальный сайт ATP.

"Вчерашняя победа над Карлосом ощущается как победа на турнире, особенно для меня, я много раз проигрывал ему. Но в действительности это не так, финал предстояло сыграть. У меня был шанс, небольшой шанс в первом сете. Чуть больший шанс был на тай-брейке второго сета. Но в то же время я держался на равных на протяжении всего сета. Что есть, то есть. Это такое горько-сладкое чувство, когда приятно осознавать то, что я сделал на этой неделе", - добавил 30-летний россиянин.

По словам Медведева, его целью будет совершенствование собственной игры, а не зацикливание на противостоянии с Синнером и Алькарасом, хотя встречи с ними на поздних стадиях турниров очень вероятна.