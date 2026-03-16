Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP после выхода в финал "Мастерса"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 11-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Медведев дошел до финала турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Благодаря этому Медведев вернулся в топ-10 рейтинга, вытеснив на 11-ю строчку представителя Казахстана Александра Бублика.
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев, несмотря на вылет в Индиан-Уэллсе во втором раунде, прибавили по одной позиции и поднялись на 15-е и 16-е места соответственно.
Лидером мирового рейтинга остается обыгранный Медведевым в полуфинале Карлос Алькарас. Вторую позицию занимает Синнер, третьим идет серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 16 марта:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13550 баллов;
- 2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11400;
- 3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 5370;
- 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4905;
- 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4365;
- 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4185;
- 7 (7). Тейлор Фриц (США) - 4170;
- 8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4000;
- 9 (8). Бен Шелтон (США) - 3860;
- 10 (11). Даниил Медведев (Россия) - 3610...
- 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3405;
- 15 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2410;
- 16 (17). Андрей Рублев (Россия) - 2400.