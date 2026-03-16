Медведев проиграл Синнеру в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Медведеву 30 лет, он проиграл свой 20-й финал в карьере при 23 титулах. В текущем сезоне россиянин победил на турнирах в Брисбене и Дубае.