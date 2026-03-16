Медведев проиграл Синнеру в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
07:25 16.03.2026
Медведев проиграл Синнеру в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась поражением посеянного под 11-м номером Медведева со счетом 6:7 (6:7), 6:7 (4:7). Синнер имел второй номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.
Синнер стал вторым теннисистом, который выиграл шесть своих первых "Мастерсов" на шести разных турнирах. Ранее единственным игроком, которому это удалось, был Медведев. В день финала Синнеру исполнилось 24 года 200 дней, он стал самым молодым теннисистом, который выиграл все шесть "Мастерсов" на харде, превзойдя достижение британца Энди Маррея (29 лет 169 дней). Всего итальянец завоевал свой 25-й титул в карьере и первый в 2026 году.
Медведеву 30 лет, он проиграл свой 20-й финал в карьере при 23 титулах. В текущем сезоне россиянин победил на турнирах в Брисбене и Дубае.
