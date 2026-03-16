СМИ: работникам фирмы Мандельсона не выплатили выходные пособия

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости. Сотрудникам обанкротившейся фирмы Global Counsel британского экс-посла в США Питера Мандельсона, против которого ведется расследование касательно связей с финансистом Джеффри Эпштейном, не выплатили выходные пособия, тогда как самому Мандельсону правительство выплатило более 100 тысяч долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в фирме.

"Сотрудникам британского подразделения обанкротившейся лоббистской фирмы, одним из соучредителей которой был Питер Мандельсон, не был предоставлен оплачиваемый период консультаций перед увольнением", - говорится в статье.

Как пишет Politico , каждый бывший сотрудник Global Counsel не досчитался "нескольких тысяч фунтов стерлингов". Всего из-за закрытия фирмы потеряли работу около 80 человек.

Как отмечает издание, бывшие сотрудники имеют право подать коллективный иск на компанию. В случае признания их правоты в суде, каждый из них получит 5,8 тысяч фунтов стерлингов (7,7 тысяч долларов) каждый, однако весь процесс может занять до девяти месяцев.

При этом самому Питеру Мандельсону британское правительство выплатило выходной пособие объемом в 75 тысяч фунтов стерлингов (100,1 тысячи долларов). Первоначально экс-посол запросил 547,2 тысячи фунтов стерлингов, но ему выплатили меньшую сумму, чтобы предотвратить возможные судебные разбирательства, пишет издание.

За две недели до банкротства компании ее акции, принадлежавшие Мандельсону, были выкуплены тремя лицами - тогдашним управляющим директором компании Ребеккой Парк, а также "действующим членом совета директоров и акционером", их личности не известны. Компания Global Counsel не раскрывала, сколько Мандельсон мог получить за свои акции, но их потенциальная стоимость могла составлять сотни тысяч фунтов стерлингов, пишет издание.