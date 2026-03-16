Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/mandelson-2080959605.html
СМИ: работникам фирмы Мандельсона не выплатили выходные пособия
Сотрудникам обанкротившейся фирмы Global Counsel британского экс-посла в США Питера Мандельсона, против которого ведется расследование касательно связей с... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260314/mandelson-2080654927.html
https://ria.ru/20260316/kempbell-2080880002.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун, Politico
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости. Сотрудникам обанкротившейся фирмы Global Counsel британского экс-посла в США Питера Мандельсона, против которого ведется расследование касательно связей с финансистом Джеффри Эпштейном, не выплатили выходные пособия, тогда как самому Мандельсону правительство выплатило более 100 тысяч долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в фирме.
"Сотрудникам британского подразделения обанкротившейся лоббистской фирмы, одним из соучредителей которой был Питер Мандельсон, не был предоставлен оплачиваемый период консультаций перед увольнением", - говорится в статье.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Guardian: Британии пришлось почти силой отзывать посла Мандельсона
14 марта, 13:09
Как пишет Politico, каждый бывший сотрудник Global Counsel не досчитался "нескольких тысяч фунтов стерлингов". Всего из-за закрытия фирмы потеряли работу около 80 человек.
Как отмечает издание, бывшие сотрудники имеют право подать коллективный иск на компанию. В случае признания их правоты в суде, каждый из них получит 5,8 тысяч фунтов стерлингов (7,7 тысяч долларов) каждый, однако весь процесс может занять до девяти месяцев.
При этом самому Питеру Мандельсону британское правительство выплатило выходной пособие объемом в 75 тысяч фунтов стерлингов (100,1 тысячи долларов). Первоначально экс-посол запросил 547,2 тысячи фунтов стерлингов, но ему выплатили меньшую сумму, чтобы предотвратить возможные судебные разбирательства, пишет издание.
За две недели до банкротства компании ее акции, принадлежавшие Мандельсону, были выкуплены тремя лицами - тогдашним управляющим директором компании Ребеккой Парк, а также "действующим членом совета директоров и акционером", их личности не известны. Компания Global Counsel не раскрывала, сколько Мандельсон мог получить за свои акции, но их потенциальная стоимость могла составлять сотни тысяч фунтов стерлингов, пишет издание.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки
Вчера, 04:42
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала