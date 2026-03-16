Россияне на Кубе рассказали об отключениях света и перебоях с интернетом
23:15 16.03.2026
Россияне на Кубе рассказали об отключениях света и перебоях с интернетом
Россияне на Кубе рассказали об отключениях света и перебоях с интернетом

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Россияне на Кубе рассказали РИА Новости о регулярных отключениях электроэнергии и нестабильной работе интернета на острове в условиях энергетической блокады.
"Отключают каждый день. Раньше был специальный график - можно было узнать, в каком районе живешь, и подстроиться. Сейчас свет дают каждый день, но интервалы отключения стали больше, а времени, когда он есть, наоборот, стало меньше", - рассказал россиянин Валерий из Калининграда, который уже более десяти лет проводит зимние месяцы в Гаване.
Блэкаут на Кубе, 16 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
Вчера, 21:48
По его словам, проблемы с электричеством на острове продолжаются не первый год, однако в последнее время ситуация ухудшилась.
"В прошлом году тоже отключали, но сейчас периоды отключения стали дольше и чаще", - отметил он.
Местные жители, по словам Валерия, по-разному приспосабливаются к перебоям. В частности, они используют аккумуляторные лампы и накопители энергии.
Пользователи в Telegram-группах россиян, проживающих на Кубе, также подтверждают перебои с электричеством. Участница одной из групп Вера Эрнандес написала, что отключения происходят в течение дня.
"Электричество вырубают и пропадает интернет. В 7 утра дали свет, потом до 14.30 его нет", - сообщила она.
Россияне отмечают, что перебои с электроснабжением нередко отражаются и на работе интернет-связи. По словам Валерия, связь на острове в период отключений может замедляться или работать нестабильно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы
Вчера, 03:51
"Когда нет электричества, интернет обычно работает хуже. Например, некоторые сайты могут не грузиться", - пояснил он.
По его словам, полностью связь пропадает не всегда, однако скорость передачи данных может сильно снижаться.
"Если кому-то нужен скоростной интернет для работы и нужно отправлять большие объемы данных, то на Кубе это, конечно, нереально", - добавил Валерий.
Проблемы с качеством связи отмечают и другие россияне. Один из участников Telegram-группы россиян на Кубе Алекс, отвечая на вопрос о возможности работать удаленно с острова, признался, что "не рисковал бы" делать это с таким интернетом.
При этом, по словам собеседников, в гостиницах острова ситуация обычно стабильнее, поскольку они используют собственные генераторы. В некоторых туристических районах также действуют автономные системы энергоснабжения, что позволяет избегать длительных отключений света.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Кубе десятки тысяч человек ждут операций из-за блокады, заявил президент
13 марта, 15:28
 
