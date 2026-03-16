Россияне на Кубе рассказали об отключениях света и перебоях с интернетом

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Россияне на Кубе рассказали РИА Новости о регулярных отключениях электроэнергии и нестабильной работе интернета на острове в условиях энергетической блокады.

« "Отключают каждый день. Раньше был специальный график - можно было узнать, в каком районе живешь, и подстроиться. Сейчас свет дают каждый день, но интервалы отключения стали больше, а времени, когда он есть, наоборот, стало меньше", - рассказал россиянин Валерий из Калининграда , который уже более десяти лет проводит зимние месяцы в Гаване

По его словам, проблемы с электричеством на острове продолжаются не первый год, однако в последнее время ситуация ухудшилась.

« "В прошлом году тоже отключали, но сейчас периоды отключения стали дольше и чаще", - отметил он.

Местные жители, по словам Валерия, по-разному приспосабливаются к перебоям. В частности, они используют аккумуляторные лампы и накопители энергии.

Пользователи в Telegram-группах россиян, проживающих на Кубе , также подтверждают перебои с электричеством. Участница одной из групп Вера Эрнандес написала, что отключения происходят в течение дня.

"Электричество вырубают и пропадает интернет. В 7 утра дали свет, потом до 14.30 его нет", - сообщила она.

Россияне отмечают, что перебои с электроснабжением нередко отражаются и на работе интернет-связи. По словам Валерия, связь на острове в период отключений может замедляться или работать нестабильно.

« "Когда нет электричества, интернет обычно работает хуже. Например, некоторые сайты могут не грузиться", - пояснил он.

По его словам, полностью связь пропадает не всегда, однако скорость передачи данных может сильно снижаться.

"Если кому-то нужен скоростной интернет для работы и нужно отправлять большие объемы данных, то на Кубе это, конечно, нереально", - добавил Валерий.

Проблемы с качеством связи отмечают и другие россияне. Один из участников Telegram-группы россиян на Кубе Алекс, отвечая на вопрос о возможности работать удаленно с острова, признался, что "не рисковал бы" делать это с таким интернетом.

При этом, по словам собеседников, в гостиницах острова ситуация обычно стабильнее, поскольку они используют собственные генераторы. В некоторых туристических районах также действуют автономные системы энергоснабжения, что позволяет избегать длительных отключений света.