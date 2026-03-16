КСИР ударил по складу ракет в Израиле и по базе США в Катаре

ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по складу ракет в Израиле и базе США в Катаре, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Была проведена 56-я волна операции "Правдивое обещание 4" против целей на оккупированных территориях, которые включали южное региональное командование поддержки, а также стратегический склад ракет (компании) Rafael, базы американских террористов Аль-Удейд (в Катаре)", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Корпус стражей отметил, что для ударов использовались сверхтяжелые ракеты "Хорремшахр", "Эмад", "Гадр", и сообщил, что при помощи беспилотников атаковал позиции антииранских сил в Эрбиле (Иракский Курдистан).
Днем ранее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударах по объектам командования израильского тыла.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.