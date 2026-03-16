В Костроме обнаружили опасный предмет во дворе школы

В канале отмечается, что Ситников на месте координирует работы оперативных служб, проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Детей на территории школы нет, проход на территорию закрыли, уточняется в канале.

"Оперативные службы обратились к костромичам: жильцов домов, окна которых выходят на гимназию №28, просят перейти в комнаты на другую сторону. Оперативные службы настоятельно рекомендуют не подходить к окнам, закрыть их. В случае аварийных ситуаций для эвакуации людей подготовлен второй корпус гимназии №28 и лицея №34", - говорится в сообщении в канале.