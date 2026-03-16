Астрономы назвали точное время пролета "инопланетного корабля" мимо Юпитера

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Межзвёздная Комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера в 15.20 мск в понедельник, сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Последнее значимое событие в насыщенной жизни кометы 3I/ATLAS — прохождение на минимальном расстоянии около самой крупной планеты Солнечной системы, Юпитера — произойдет сегодня в 15.20 по московскому времени", - говорится в сообщении

Отмечается, что небесное тело подойдёт к газовому гиганту на 53,6 миллиона километров. По земным меркам это огромная дистанция, но в масштабах Солнечной системы такое прохождение можно назвать исключительно близким, в некотором смысле почти невероятным, уточнили учёные.

В лаборатории рассказали, что небесное тело, которое сейчас движется со скоростью более 65 километров в секунду, догнать и перехватить невозможно. Если же через сотни лет у человечества будет возможность двигаться на субсветовых скоростях, то можно будет направить исследовательский зонд в этом направлении, предположили учёные. Тогда и можно будет "окончательно определить природу" объекта, который некоторые учёные считают космическим кораблём пришельцев.

Кроме того, по данным лаборатории, если тело 3I/ATLAS действительно является искусственным объектом, то какую-либо деятельность, например сброс с неё зондов на Юпитер, нельзя будет разглядеть ни с Земли , ни с американского исследовательского аппарата Juno, вращающегося вокруг Юпитера.