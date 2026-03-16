Хоккеист Дер-Аргучинцев рассказал о буллите в матче со "Спартаком"
23:15 16.03.2026
Хоккеист Дер-Аргучинцев рассказал о буллите в матче со "Спартаком"
Хоккеист Дер-Аргучинцев рассказал о буллите в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев, комментируя победный буллит в своем исполнении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", заявил, что отрабатывал такой прием на тренировках.
"Динамо" в понедельник обыграло в гостях "Спартак" в буллитной серии (4:3). Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
"На тренировках иногда делал такой финт. Тут же в серии никак не удавалось забить, поэтому получилось только так. Можно сказать, что лед повлиял на качество исполнения буллитов. Лед чуть-чуть задерживает шайбу. Но я бы отметил игру вратарей: и у соперников вратарь хорошо сыграл, и у нас все броски отразил. Нам повезло чуть больше", - сказал Дер-Аргучинцев журналистам.
После 66 матчей "Динамо" имеет в своем активе 81 балл и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
"Соперника никогда никто не подгадывает. У нас нет такого, что мы думаем о сопернике в плей-офф. Мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице", - заявил Дер-Аргучинцев.
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
