Хоккеист Дер-Аргучинцев рассказал о буллите в матче со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Нападающий московского "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев, комментируя победный буллит в своем исполнении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной...
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев, комментируя победный буллит в своем исполнении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", заявил, что отрабатывал такой прием на тренировках.
"Динамо
" в понедельник обыграло в гостях "Спартак
" в буллитной серии (4:3). Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
"На тренировках иногда делал такой финт. Тут же в серии никак не удавалось забить, поэтому получилось только так. Можно сказать, что лед повлиял на качество исполнения буллитов. Лед чуть-чуть задерживает шайбу. Но я бы отметил игру вратарей: и у соперников вратарь хорошо сыграл, и у нас все броски отразил. Нам повезло чуть больше", - сказал Дер-Аргучинцев журналистам.
После 66 матчей "Динамо" имеет в своем активе 81 балл и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
"Соперника никогда никто не подгадывает. У нас нет такого, что мы думаем о сопернике в плей-офф. Мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице", - заявил Дер-Аргучинцев.