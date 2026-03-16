Нападающего "Рейнджерс" Лафреньера признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
22:30 16.03.2026
Нападающего "Рейнджерс" Лафреньера признали первой звездой недели в НХЛ
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексис Лафреньер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Лафреньер отметился 7 очками (5 голов + 2 передачи) и помог команде выиграть все четыре матча. Две его шайбы стали победными, в матче против "Калгари Флэймз" (4:0) канадец отметился вторым хет-триком в карьере.
Второй звездой недели стал голкипер "Даллас Старз" Джейк Оттингер, который выиграл все три матча, в среднем пропуская 1,65 шайбы и отражая 94% бросков по воротам.
Третьей звездой лига признала нападающего "Сент-Луис Блюз" Джимми Снаггеруда, у которого 6 (3+3) очков в четырех матчах. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) он впервые в НХЛ набрал 3 (1+2) очка, во встрече с "Каролиной Харрикейнз" (3:1) отметился дублем.
В НХЛ еще не приняли решения по вопросу участия сборной России в Кубке мира
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
