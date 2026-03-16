21:19 16.03.2026
КХЛ объявила о рекорде общей посещаемости регулярного чемпионата
Хоккей, Спорт, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭмблема КХЛ
Эмблема КХЛ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила новый рекорд общей посещаемости матчей регулярного чемпионата, сообщается на сайте соревнования.
По итогам игр в понедельник в текущем регулярном чемпионате будет сыграно 729 из 748 встреч. Общая посещаемость составила 5 711 695 зрителей. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне - 5 706 785 зрителей на 782 матчах при средней посещаемости 7298 человек.
В КХЛ отметили, что нынешний сезон также установит новый рекорд средней посещаемости, которая по итогам 729 матчей составляет 7835 зрителей.
Регулярный чемпионат завершится 20 марта. Досрочным победителем "регулярки" и обладателем Кубка Континента стал магнитогорский "Металлург".
