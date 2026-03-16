Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки
Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки - РИА Новости, 16.03.2026
Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась проконсультироваться с финансистом Джеффри Эпштейном по вопросу запуска своей линейки купальников для модного... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T04:42:00+03:00
2026-03-16T04:42:00+03:00
2026-03-16T04:42:00+03:00
сша
москва
сша, москва, джеффри эпштейн, наоми кэмпбелл, victoria's secret
США, Москва, Джеффри Эпштейн, Наоми Кэмпбелл, Victoria's Secret
Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки
РИА Новости: Наоми Кэмпбелл хотела показать Эпштейну купальники из своей линейки
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась проконсультироваться с финансистом Джеффри Эпштейном по вопросу запуска своей линейки купальников для модного дома Victoria's Secret и показать ему несколько образцов, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
"Привет! Это Наоми. Хотела узнать, когда я могу поговорить с Джеффри о своей линейке купальников. (Хочу - ред.) показать их на встрече с VS (Victoria's Secret - ред.). У меня есть фото и несколько купальников с собой", - сказала Кэмпбэлл в сообщении, текст которого приводится в истории переписки финансиста.
Неизвестно, что именно супермодель хотела обсудить с Эпштейном
. Однако ранее сообщалось, что осужденный за секс-преступления финансист в 1990-х являлся финансовым советником бывшего главы Victoria's Secret
Лесли Векснера и контролировал значительную часть активов бизнесмена.
Из изученных РИА Новости материалов также следует, что Кэмпбелл
и Эпштейн регулярно общались и встречались в разных городах мира. Более того, в 2010 году финансиста приглашали на мероприятие в Москве
, которое проводилось фондом модели.
Кэмпбелл также не раз пользовалась частным самолетом Эпштейна и организовывала поездки с помощью него и его команды. Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения британской супермодели.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.