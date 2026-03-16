Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась проконсультироваться с финансистом Джеффри Эпштейном по вопросу запуска своей линейки купальников для модного дома Victoria's Secret и показать ему несколько образцов, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

"Привет! Это Наоми. Хотела узнать, когда я могу поговорить с Джеффри о своей линейке купальников. (Хочу - ред.) показать их на встрече с VS (Victoria's Secret - ред.). У меня есть фото и несколько купальников с собой", - сказала Кэмпбэлл в сообщении, текст которого приводится в истории переписки финансиста.