Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением референдума
Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением конституционного референдума, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Президент Беларуси Александр Лукашенко
от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
с успешным проведением общенационального референдума", - говорится в сообщении
.
По словам Лукашенко, результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан Казахстана к проводимому Токаевым курсу на модернизацию страны и упрочение государственности.
Республиканский референдум по проекту новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll разных исследовательских организаций, инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% граждан. Новый основной закон, в частности, предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Официальные результаты будут опубликованы в течение семи дней после голосования - до 21 марта.