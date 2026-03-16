Каллас надеется убедить Венгрию придерживаться договоренностей по Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что надеется, что на саммите ЕС 19-20 марта страны смогут убедить Венгрию "придерживаться своих договоренностей" по кредиту Украине на 90 млрд евро.