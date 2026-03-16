11:00 16.03.2026
Каллас надеется убедить Венгрию придерживаться договоренностей по Украине
Каллас надеется убедить Венгрию придерживаться договоренностей по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что надеется, что на саммите ЕС 19-20 марта страны смогут убедить Венгрию "придерживаться своих договоренностей" по...
Каллас: ЕС хочет убедить Венгрию придерживаться договоренностей по кредиту Киеву

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что надеется, что на саммите ЕС 19-20 марта страны смогут убедить Венгрию "придерживаться своих договоренностей" по кредиту Украине на 90 млрд евро.
"Президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимаются этим вопросом. В конце этой недели у нас также будет саммит ЕС. Так что, надеюсь, мы подтолкнем Венгрию к тому, чтобы она согласилась или нет, не согласилась, а, на самом деле, придерживалась договоренностей, которые она также заключила", - сказала она перед началом в Брюсселе совещания глав МИД стран Евросоюза.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
