https://ria.ru/20260316/internet-2081067469.html
Провайдер объяснил причины ограничения домашнего интернета
Введение ограничения скорости интернета среди пользователей в ряде городов в России потребовалось из-за выявления компаний, которые под видом частных лиц... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_0:208:4928:2980_1920x0_80_0_0_bf9bb3e84c76a698699588d82a23069b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_270:0:4622:3264_1920x0_80_0_0_aecb378499ff5c02e50986a181d71ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение ограничения скорости интернета среди пользователей в ряде городов в России потребовалось из-за выявления компаний, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях, это влияет на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, сообщили РИА Новости в провайдере цифровых услуг "Дом.ру".
Ранее провайдер начал тестировать проект по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург
, Екатеринбург
и Самара
. При превышении лимита в 3 терабайта скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c.
"Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта", - сообщил провайдер.
В компании пояснили, что в 1 260 выявленных случаев сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.
"Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети", - заключили в провайдере.
В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России
сообщила РИА Новости, что проверит действия провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности после информации о замедлении домашнего интернета ряду пользователей.