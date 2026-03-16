18:21 16.03.2026
Провайдер объяснил причины ограничения домашнего интернета
2026-03-16T18:21:00+03:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение ограничения скорости интернета среди пользователей в ряде городов в России потребовалось из-за выявления компаний, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях, это влияет на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, сообщили РИА Новости в провайдере цифровых услуг "Дом.ру".
Ранее провайдер начал тестировать проект по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. При превышении лимита в 3 терабайта скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c.
"Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта", - сообщил провайдер.
В компании пояснили, что в 1 260 выявленных случаев сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.
"Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети", - заключили в провайдере.
В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила РИА Новости, что проверит действия провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности после информации о замедлении домашнего интернета ряду пользователей.
