Провайдер объяснил причины ограничения домашнего интернета

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение ограничения скорости интернета среди пользователей в ряде городов в России потребовалось из-за выявления компаний, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях, это влияет на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, сообщили РИА Новости в провайдере цифровых услуг "Дом.ру".

Екатеринбург и Ранее провайдер начал тестировать проект по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург Самара . При превышении лимита в 3 терабайта скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c.

"Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта", - сообщил провайдер.

В компании пояснили, что в 1 260 выявленных случаев сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.

"Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети", - заключили в провайдере.