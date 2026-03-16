Россия вчетверо нарастила импорт томатов из Казахстана

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский импорт томатов из Казахстана в январе увеличился вчетверо в годовом выражении, достигнув 1,85 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики.

Положительную динамику показали и некоторые другие овощи. Например, экспорт капусты из Казахстана в Россию подрос в 1,6 раза - до 122,2 тысячи долларов. Почти на четверть увеличились отгрузки огурцов - до 2,04 миллиона долларов.