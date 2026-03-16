Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершились - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
00:02 16.03.2026
Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершились
Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершились
Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, объявлены закрытыми. РИА Новости Спорт, 16.03.2026
https://ria.ru/20260314/paralimpiada-2026-2080333328.html
Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершились

Зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии объявлены закрытыми

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Паралимпиада - 2026
Паралимпиада - 2026 - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Паралимпиада - 2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, объявлены закрытыми.
Церемония закрытия прошла в воскресенье на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д'Ампеццо.
Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, приняла участие в церемонии в полном составе. Официальными знаменосцами российской команды выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Они вышли на церемонию с флагом РФ.
Впервые с 2014 года представители России приняли участие в Паралимпиаде с флагом и гимном. Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
