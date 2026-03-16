18:31 16.03.2026
Новый верховный лидер Ирана оставил приказы отца в силе
2026-03-16T18:31:00+03:00
В мире, Иран, США, Израиль, Моджтаба Хаменеи, Али Хаменеи, Али Шамхани, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оставил в силе все приказы отца, погибшего атоллы Али Хаменеи, о назначениях тех или иных официальных лиц.
"После запросов некоторых руководителей и должностных лиц, которые были напрямую назначены погибшим мученической смертью, объявляю, что в настоящий момент необходимости в пересмотре указов нет. Нужно продолжать работу в соответствии с политикой, принятой им при жизни", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Моджтабы Хаменеи.
Назначения, согласно конституции Ирана, касаются специалистов в области исламского права, работающих в Совете стражей конституции, также верховный лидер Ирана назначает главу судебной власти страны, руководителя государственной телерадиокомпании Ирана, начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана, командующего Корпусом стражей исламской революции и ряд других высокопоставленных военных. Также верховный лидер утверждает результаты президентских выборов в Иране.
В настоящий момент власти Ирана не сообщали о назначении новых руководителей генштаба и КСИР вместо погибших.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Ирана, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
